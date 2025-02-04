Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi öğrencileriyle bir araya gelerek sohbet edip öğrencilere her konuda destek vermeye hazır olduklarını söyledi.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, 2024-2025 Akademik Yılı Bahar Dönemi açılışı sebebiyle Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesini ziyaret etti. Akademik Kurul Toplantısı öncesinde öğrencilerle bir araya gelen Rektör Kırışık, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Fatih Bayram, Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Mustafa İnce ile Dr. Öğr. Üyesi Bedirhan Karakurluk ve akademisyenlerle birlikte fakülte bünyesinde faaliyet gösteren uygulama alanlarını inceledi.

Ziyaret sırasında akademik ve uygulamalı çalışmalar hakkında bilgi alan Kırışık, fakültenin medya alanındaki güçlü altyapısına vurgu yaparak öğrencilerin sektörle iç içe eğitim almasının önemine değindi.

Öğrencilerle yaptığı sohbette, iletişim ve medya sektörünün değişen dinamiklerine dikkat çeken Rektör Kırışık, üniversitenin öğrencilerine sunduğu uygulamalı eğitim olanakları ile genç iletişimcileri sektöre en iyi şekilde hazırlamayı amaçladıklarını belirtti. Ayrıca, fakültede yürütülen projeler ve geleceğe yönelik planlamalar hakkında öğrencilerle konuşan Kırışık, onların öneri ve taleplerini de dinledi.

Rektör Kırışık, İletişim Fakültesi öğrencilerinin elde ettiği başarılardan büyük memnuniyet duyduğunu dile getirdi.