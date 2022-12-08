Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Kardelen Kestane Şekeri üreticisi İlka Şekerleme’nin üretim tesislerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Rektör Kılavuz, sağlıklı koşullarda üretim gerçekleştirilmesini görmekten memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Kardelen Kestane Şekeri üreticisi İlka Şekerleme’nin üretim tesislerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Rektör Kılavuz, sağlıklı koşullarda üretim gerçekleştirilmesini görmekten memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Kardelen ve Yaylacık markası ile iç pazar, Cardelion markasıyla dış pazar için kestane şekeri üretimi yapan İlka Şekerleme’nin Nilüfer Yaylacık’taki tesisleri, Uludağ Üniversitesi’nin en üst düzeydeki akademisyenlerini ağırladı. Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, yardımcıları Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Prof. Dr. Adem Doğangün, Prof. Dr.İrfan Kırıştıoğlu ile birlikte Kardelen Kestane şekeri fabrikasını gezerek, yetkililerden üretim, pazarlama faaliyetleri ve kestane şekerinin tarihçesi konusunda bilgi aldılar.

Hem fabrika hem okul

İlka Şekerleme Genel Müdürü Mümin Akgün tarafından konuk edilen Rektör Kılavuz, ziyarete ilişkin değerlendirmesinde, modern ve sağlıklı koşullarda üretim gerçekleştirilmesini takdirle karşıladıklarını söyledi.Kılavuz, kestane şekerinin sadece ekonomik değil, tarihsel değeriyle de Bursa’nın önemli bir markası olduğunu belirterek, ekonomik değeri olan bir markayı tüm dünyaya tanıtan İlka Şekerleme yöneticilerine teşekkür etti.

İlka Şekerleme tesislerinin, kestane şekeri üretim sürecinin en güzel şekilde anlatıldığı bir okul niteliği taşıdığını vurgulayan Rektör Kılavuz, şöyle konuştu. “Üniversitemize bağlı Ziraat Fakültesi’nin gıda bölümünde görevli akademisyenler ve okuyan öğrencilerin üretim süreci hakkında bilgi almaları, kullanılan modern ekipmanları ve üretim koşullarını yerinde görmeleri, uygulamalı eğitim açısından büyük önem taşıyor. İlka Şekerleme yetkililerinin ziyaretçilerine yaklaşımı ve bu konularda verdikleri desteklerini esirgemediklerini görüyoruz. Kapılarını ziyaretçilere açan İlka Şekerleme, bir yandan Türkiye ekonomisine ve tanıtımına katkıda bulunurken, diğer yandan da öğrencilere ve akademisyenlere ders atölyesi gibi hizmet veriyor. Bunun için Mümin Akgün ve ekibine Bursa Uludağ Üniversitesi adına bir kez daha teşekkür ediyorum.”

Üniversite - Sanayi işbirliği önemli

Rektör ve yardımcılarını kestane şekeri üretimi konusunda bilgilendiren İlka Şekerleme Genel Müdürü Mümin Akgün de, Üniversite-sanayi işbirliğinin faydalı olduğuna gönülden inandıklarını belirterek, bu konuda eğitim camiasına destek vermeye devam edeceklerini söyledi. İlka şekerleme olarak sadece ekonomik faaliyette bulunmadıklarını, Bursa’nın en önemli değerlerinden biri olan kestane şekerini tüm dünyaya tanıttıklarını kaydeden Akgün, “Kestane şekeri üretiminin tarihsel sürecini gelecek kuşaklara aktararak, Bursa’nın önemli bir değeri olan kestane şekerini yaşatmak hepimizin görevi. Tesislerimizi tüm ziyaretçilere açık tutarak, bu amaca hizmet etmeye çalışıyoruz. Sadece eğitim camiasından değil, toplumun her kesiminden fabrikamıza gelenler var. Konuklarımızı en iyi şekilde ağırlamak, istedikleri bilgi-belgeyi vermek bizi de mutlu ediyor”diye konuştu.

Mümin Akgün, konuklarına firmanın ekonomik faaliyetleri konusunda da bilgiler aktararak, 30’un üzerindeki ürünü yurtiçi ve yurt dışında pazarlara sunarak, Bursa’nın yerel lezzetini sofralara ulaştırdıklarını açıkladı. Akgün, pazarlama faaliyetlerini yurtiçinde şubeler, yurtdışında ise bayiler aracılığı gerçekleştirerek ile tüketicilere ulaştırdıklarını dile getirirken, Türkiye ve dünyadaki önemli gıda fuarlarında stant açarak ürünlerinin tanıtımınıyaptıklarını ve yeni iş bağlantıları kurduklarını sözlerine ekledi.