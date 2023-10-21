Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kelleş, üniversitede eğitim gören Filistinli öğrenciler ile bir araya geldi.

İsrail’in Gazze’de gerçekleştirdiği vahşet nedeniyle Rektör Prof. Dr. Mehmet Kelleş, Filistinli öğrenciler ile bir araya gelerek bir ihtiyaçlarının olup olmadığını sordu. Öğrencilerin aileleriyle görüşüp görüşemediği, varsa eksiklerini giderme noktasında yardımcı olunabileceğini kaydeden Rektör Kelleş, öğrencilere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Adıyaman Üniversitesi, Gazze’de ki hastaneye İsrail’in bomba yağdırmasıyla ilgili, “İnsanların İsrail tarafından hedef alınıp masum sivillerin hunharca katledilmesinden derin bir üzüntü duyuyoruz. Bizler bilim insanı olarak insanlığa karşı yapılan bu katlama sessiz kalmaktan haya ediyoruz. Hastanede şifa bekleyen yüzlerce masum Filistin’in İsrail tarafından katledilmesi ve dünyanın gözü önünde gerçekleştirilen bu insanlık suçuna ‘dur’ denilmemesini kabul etmemiz mümkün değildir. Birleşmiş Milletler’in amacı eğer hala uluslararası barış ve güvenliği korumak ise, Lahey Uluslararası Ceza Mahkemesi hala insanlığa karşı suçlar ile savaş suçlarının yaralanmalarının yapılması için varlığını sürdürüyorsa ve insanlık hala biraz vicdan sahibi ise mezkur kurumların Filistin’de gerçekleşen insanlık suçunun müsebbiplerine derhal gereğini yapmalarını bekliyoruz. Filistin halkına başsağlığı diliyor, hayatını kaybedenlere Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyoruz” şekilde açıklamada bulundu.