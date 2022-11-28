Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ’DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, günümüzde savaşların artık bilim, teknoloji ve ekonomiyle olduğunu ifade etti.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ’DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, günümüzde savaşların artık bilim, teknoloji ve ekonomiyle olduğunu ifade etti.

Basın mensuplarıyla bilgilendirme toplantısı düzenleyen Uysal, Kütahya Dumlupınar Teknokenti’nde doluluk oranının yüzde yüz seviyesine ulaştığını dile getirdi.

Uysal, "Bilindiği gibi, görevi geldiğimizde Kütahya Dumlupınar Teknokent’i kapanmıştı. Yani bakanlık karar vermiş ve kapanmıştı. Bizler, tekrar açılması için adeta yalvardık ’bir deneyin’ dedik. Dediler ki ’tamam deneyelim’. Çünkü biz geldiğimiz zaman daha inşaat pislikleri temizlenememiş bir teknokentimiz vardı. Kendi ayakları üzerinde durması imkansızdı. Biz buradan kendi arkadaşlarımızı gönderdik. Fonlarımız ile oraya para aktardık. Altyapıyı gerçekleştirdik. Geldiğimiz noktada yüzde 100 doluluğa ulaştık, Kütahya’nın koca bir üniversitesi var. Milletimiz, teknoloji üretmeden bilgi üretmeden başkasının ürettiği bilgiyi kullanarak, hep geriden gitmeye mahkum olacaktı. Günümüzde biliyorsunuz eskisi gibi öyle köle alıp satmak yok. Eskisi gibi meydan savaşları yok. Günümüzün savaşları bilim ile, teknoloji ile ve ekonomi ile oluyor. Günümüzün köle müessesesi maalesef bilgide. Günümüzde biliyorsunuz; milletimizi teknolojide geri bırakıp, seni çalıştırıp kendi ürettiği patent, bilgi ve teknolojiyi sana satıp, emeksiz para kazanmak. Muhakkak bilgi ve teknoloji üretmemiz lazım. Teknokent üniversitemiz ile sanayi arasında bir köprü olmuştur" diye konuştu.