Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak’ın Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü olarak atanmasının ardından bir açıklama yapan eski Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, daha önemli görevlerin kendisini beklediğini belirtti.

Prof. Dr. Kazım Uysal sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,” Değerli Dostlar, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğü görevim bugünkü atama ile sona erdi. Aziz milletimize hizmette istihdam eden Rabbime sonsuz hamd olsun. Rektör olarak hizmet etmeme vesile olan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, YÖK Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar’a ve değerli YÖK üyelerimize teşekkür ederim. DPÜ Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak’a başarılar dilerim. Daha önemli görevler bizi bekliyor. Durmak yok, yola devam” ifadelerine yer verdi.