Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, İstiklal Marşı’nın milli marş olarak kabulünün 102. yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Rektör Karamustafa mesajında Türk Milletini ortak değerlerde buluşturan eşsiz bir eser olan İstiklal Marşımızın milletimizi ayakta tutan en büyük sembol olduğunu belirtti. Rektör Karamustafa mesajında şu ifadelere yer verdi;

“Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un kaleme aldığı İstiklal Marşı’mız, Milletimizin topyekûn verdiği milli mücadeleyi, kahramanlığı, fedakârlığı, dirilişi ve yeniden var oluşu yansıtmaktadır ki, her kıtası ile geleceğimize güvenle bakmamıza yönelik manalar da içermektedir. Özellikle her karış toprağında şehit kanı bulunan bu vatanın değerinin bilincinde olan geleceğimizin yetişmesi için elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız. Her daim Millet olarak iyi gün ve kötü gün demeden birbirimizle omuz omuza vererek ülkemizin sosyal ve ekonomik refahını sürdürülebilir kılmak için çaba sarf etmeliyiz. Bu bağlamda, en temel değerlerimiz olan vatan, bayrak ve ezan başta olmak üzere milli ve manevi değerlerimizi muhafaza etmek uğrunda bilinçli olmalıyız. Bizler millet olarak birbirimize omuz verdikçe aşamayacağımız güçlük, başaramayacağımız mesele yoktur. Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un İstiklal Marşı’nda ‘Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak’ şeklinde dile getirdiği gibi ay yıldızlı bayrağımız gönderlerde sonsuza dek dalgalanacak ve ebediyete kadar bu vatan toprakları Türk Milletinin öz yurdu olarak kalmaya devam edecektir. Bu vesilelerle İstiklal Marşı’mızın milli marş olarak kabulünün 102. yıldönümünde başta milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy olmak üzere; vatanımızın bağımsızlığı uğruna canlarını tereddütsüz feda eden tüm şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Ruhları şad, mekânları cennet olsun. Milli şairimizin de belirttiği gibi Yüce Allah milletimize bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın.”