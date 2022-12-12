KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Sivas’ta düzenlenen Anadolu Üniversiteler Birliği Üst Kurul toplantısına katıldı .

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Sivas’ta düzenlenen Anadolu Üniversiteler Birliği Üst Kurul toplantısına katıldı .

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, YÖK Yürütme Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Naci Gündoğan ve Prof. Dr. Mürteza Bedir, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü ve AÜB Dönem Başkanı Prof. Dr. Mehmet Kul, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya ve birlik üyesi üniversite rektörleri katıldı. Toplantı sonrası kısa bir değerlendirme yapan Prof. Dr. Vatan Karakaya, YÖK ve Cumhurbaşkanlığının desteklerinin güç verdiğini söylerek, "Üniversitemiz bölgesini ileriye taşıma noktasında öncülük edecek her hareketin içinde olmaya gayret etmektedir. Katma değer katan, Ar-Ge çalışmalarıyla yenilik getiren, istihdama katkı sunan bunun yanında yabancı öğrencilere verdiği değerle onları birer gönül elçisi olarak yetiştiren bir anlayışla hareket etmektedir. YÖK ve Cumhurbaşkanlığının destekleri ve önderlikleri de bizim her zaman yanımızda ve bize güç vermektedir’’ dedi.

Toplantıda bölümlerin alan odaklı sektör ihtiyaçlarına yönelik müfredat içeriklerinin güncellenmesi konuları ile eğitim araçlarının mevcut durumu ele alındı. Ayrıca birlik üyesi üniversitelerin bulundukları bölgeye yönelik mevcut durumuna ilişkin görüş alışverişinde bulunulmasıyla toplantı sona erdi.