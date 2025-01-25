KIRŞEHİR (İHA) – Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi tarafından düzenlenen KOP Eylem Planı Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı’na Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil katıldı.

Toplantıya; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kaçır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, milletvekilleri, belediye başkanları, üniversite rektörleri ve birçok davetlinin yer aldı. Rektör Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil toplantı sonrası yaptığı açıklamada; KOP Eylem Planı’nın bölgenin ve ülkenin kalkınması adına büyük önem taşıdığını vurguladı. Karahocagil, KOP Kalkınma İdaresi’nin tarım, sanayi ve enerji gibi birçok alanda hayata geçirdiği projelerin, ülkenin güçlenmesine önemli katkılar sunduğunu kaydetti.

Toplantının ardından bölgenin geleceği için projeler üzerinde istişarelerde bulunuldu.