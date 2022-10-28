Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, 29 Ekim’in tarihte eşine ender rastlanan, destansı bir zaferi kazanan milletin en büyük emaneti olduğunu belirtti. Karacoşkun mesajında, “Cumhuriyet. Bu necip millet, aynı ruh ve şuura sahip olduğunu defalarca göstermiş, millet iradesi dışındaki hiçbir beşeri güç karşısında boyun eğmeyeceğini tüm dünyaya ilan etmiştir. Güzel ülkemizi bize canlarıyla vatan yapan şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere gazilerimizi minnetle anıyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun” ifadelerine yer verdi.