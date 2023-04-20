Kilis 7 Aralık Üniversitesi rektörü Prof. DR. Mustafa Doğan Karacoşkun, yayımladığı mesaj ile Ramazan Bayramını kutladı

Rektör Karacoşkun mesajında, ‘‘Manevi iklimiyle huzur bulduğumuz, ruhumuzu dinlendiren, gönlümüzü ferahlatan Ramazan ayını daha güzel günlerde yeniden karşılamak umuduyla uğurlayıp birlikteliğin, dayanışmanın ve kardeşliğin simgesi olan kutlu bir bayrama daha ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ramazan Bayramı’nın, yaşadığımız depremlerle açılan yaralarımızı saracak manevi bir iklim oluşturmasını; toplumsal huzurumuzun, kardeşliğimizin ve birlikteliğimizin pekişmesine vesile olmasını; İslam âlemine ve insanlığa itidal, huzur ve barış getirmesini temenni ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Kilis 7 Aralık Üniversitesi ailesinin, değerli hemşerilerimizin, aziz milletimizin ve tüm İslam âleminin Ramazan Bayramı’nı kutluyor, herkese aileleri ve sevdikleriyle birlikte nice mutlu bayramlar diliyorum" ifadelerini kullandı.