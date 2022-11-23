Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Anadolu İmam Hatip Lisesi kariyer günlerine konuk oldu.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Anadolu İmam Hatip Lisesi kariyer günlerine konuk oldu.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Kilis Anadolu İmam Hatip Lisesi Kariyer Günleri etkinliğine konuk oldu. Etkinliğe, Kilis Millî Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt, Kilis Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Mustafa Şen, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Lise öğrencilerinin gelecek ve kariyer planlamaları yapmalarına destek olmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, öğrencilerin hayatlarına yön verecek meslek seçimlerini yapabilmeleri adına bilgi ve deneyimlerini paylaştı.

Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen etkinliğin sonunda, Rektör Karacoşkun, öğrencilerin sorularını yanıtlayarak tavsiyelerde bulundu. Program, Mehmet Emin Akkurt ve Mustafa Şen’in Rektör Karacoşkun’a plaket takdim etmeleriyle sona erdi.