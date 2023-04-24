23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, makam koltuğunu ALKÜ Uygulama Anaokulu öğrencilerine devretti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ALKÜ Uygulama Anaokulu öğrenci ve öğretmenleri ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan’a ziyarette bulundu. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısı ile her yıl olduğu gibi bu yıl da makam koltukları bir günlüğüne çocuklara devredildi. Kalan, bu yıl makam koltuğunu ALKÜ Uygulama Anaokulu öğrencisi Can İlhan ve Deniz Mercan Akdenizli’ye devretti. Günün anlam ve önemi çerçevesinde öğrenciler ile bir araya gelen Rektör Kalan, minik öğrenciler ile tek tek sohbet etti. Rektör Kalan’ın öğrencilere yönelttiği sorulara verilen yanıtlar ise ortamda neşeli anlara sahne oldu.

"Geleceğimiz"

Rektör Kalan, Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın dünyada başka bir örneğinin olmadığını vurgulayarak, “ALKÜ Uygulama Anaokulu öğrencileriyle birlikte olmaktan büyük mutluluk duydum. Çocuklarımız hem ülkemizin hem de bizlerin geleceğidir. Hepsinin heyecanlarını yürekten yaşıyor, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum” dedi.

Sıcak ve samimi sohbetin ardından minik öğrencilere günün anlam ve önemine binaen verilen hediyeler ile ziyaret sona erdi.