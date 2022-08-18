Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, 2022-2023 öğretim yılı öncesinde Alanya’daki muhtarlarla bir araya geldi.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, 2022-2023 öğretim yılı öncesinde Alanya’daki muhtarlarla bir araya geldi.

ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, 2022-2023 öğretim yılı öncesinde Alanya’da bulunan muhtarlarla kahvaltı programında bir araya geldi. Yeni öğretim yılı öncesinde ALKÜ’lü öğrencilerin daha iyi imkanlarla öğrenim görmeleri adına bir dizi temaslarda bulunan Rektör Kalan, bu kez Alanya mahalle muhtarlarıyla fikir alışverişinde bulundu. Programa ev sahibi Prof. Dr. Ekrem Kalan’ın yanı sıra Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erdoğan Aslan, ALKÜ Genel Sekreteri Alper Özyürek, daire başkanları da katıldı.

Programda konuşan Rektör Kalan, Alanya’nın gururu ALKÜ’nün, her geçen gün büyüyen ve gelişen bir devlet üniversitesi olması sebebiyle beraberinde gelişen sorunları şehrin dinamikleriyle yapacakları istişareler ile

birlikte çözümler üreteceklerini kaydetti.

Konuşmasında gerçekleştirilecek işbirlikleri konusunda da planlamalar yapılabileceğini ifade eden Rektör Kalan; “Üniversitemizi kazanarak şehrimizde misafir ettiğimiz öğrencilerimizin sorunlarına çözüm noktasında birlikte hareket edeceğimize inancım tamdır. Mülki amirlerimizle birlikte ortak hareket ederek çeşitli istişarelerle neler yapabiliriz, bugüne kadar neler yapıldı, bundan sonra sizin de önerileriniz ile neler yapılabilir tüm bunları masaya yatıracağımız verimli bir buluşma olacağını düşünüyorum” dedi.

“Kongre merkezi ve diş hekimliği hastanesi olacak"

ALKÜ’yü detaylarıyla misafirlerine anlatan Rektör Kalan, Cikcilli yerleşkesi için de alt yapı çalışmalarına başlandığını dile getirerek, "Önümüzdeki yıl Cikcilli Yerleşkesinde, Sağlık Bilimleri Merkezi dersliklerinin temelini atacağız. Burası sağlık ve spor yerleşkesi olarak inşa edilecek. Ayrıca Konaklı Diş Hekimliği Fakültesinde öğrencilerimizin daha iyi eğitim görmesi ve vatandaşlarımızın daha konforlu bir şekilde tedavi edilmeleri için Konaklı Kongre Merkezini Diş Hekimliği Fakültesi ve hastanesine dönüştürmeye karar verdik. Yapılacak düzenlemelerle birlikte Konaklı Kongre Merkezimiz tamamen Diş Hekimliğinin merkezi ve hastanesi haline gelecek” dedi.

Rektör Kalan, bu bağlamda ALKÜ’nün büyüyen ve gelişen bir üniversite olması sebebiyle ileriki yıllarda Kestel gibi Cikcilli, Oba, Tosmur, Konaklı Mahallelerinin de daha aktif bir şekilde üniversitenin olumlu etkilerini görmeye başlayacağını dile getirdi.

"Kapımız açık"

Muhtarların düşüncelerine önem verdiklerinin altını çizen Rektör Kalan, " Bu bağlamda bizler de sizin düşüncelerinize, görüş ve önerilerinize önem veriyor, öğrenmek istiyoruz. Daha önce mahalle muhtarlarımızla böyle toplu bir organizasyonda bir araya gelme imkanımız olmamıştı. Bu sebeple ilk olarak sizlerle istişare ortamında buluşmak bugünü önemli kılıyor. Sahada olan sizlersiniz o yüzden sizlerin görüşleri bizler için önemli. Her zaman kapımız sizlere

açık” diye konuştu.

"İlçeyle bütünleşen üniversite"

Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, ALKÜ’nün emin adımlarla büyümesinin mutluluk veren bir unsur olduğunu

belirterek “Sadece öğrenci sayısı üniversitenin büyümesi için yeterli değildir. Kentle ne kadar bütünleşirse o kadar iyidir. Üniversitemizin projeleriyle birlikte kentle bütünleşmesi konusunda çalışmalarının her geçen gün daha da arttığını görmek mutluluk verici. Üniversiteler sadece kendi içinde akademik gelişim anlamında değil, öğrencileriyle, kente kattığı vizyonla, kent üzerinde yapacağı akademik çalışmalarla, olabilecek sorunları önceden tespitiyle ve yön göstermesiyle hem yöneticiler, hem de siyasetçiler ve bu kentte yaşayanlar için güzel bir zemin hazırlıyor. Alanya, var olan iki üniversiteden ne kadar çok yararlanırsa o kadar büyük bir faydalar elde edecektir.” dedi.