Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, eğitimi ve öğretmeni merkeze almayan bir toplumun güçlü bir gelecek inşa etmesi mümkün olmadığını açıkladı.

Rektör Kaçar, “Atatürk’ün, ‘Geleceğin güvencesi sağlam temellere dayalı bir eğitime, eğitim ise öğretmene dayalıdır’ sözüyle ortaya koyduğu üzere, eğitimi ve öğretmeni merkeze almayan bir toplumun güçlü bir gelecek inşa etmesi mümkün değildir. Öğretmenlerimiz yalnızca ülkemizin geleceği olan evlatlarımızı yetiştirenler değil aynı zamanda sevgiyi ve merhameti öğreten; onların kişiliğini biçimlendirenlerdir. Toplumların gelişiminde hayati bir role sahip olan öğretmenlerimiz, bilgiyle bireyleri güçlendiren ve uygarlığın ilerlemesine katkı sağlayan öncülerimizdir. Bizler de Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi olarak eleştiren ve sorgulayan, çalışan ve üreten; insana, hayvana ve doğaya merhametle yaklaşan bireyler yetiştirmeye devam edeceğiz.

Bu anlamlı günde, başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Üniversitemizin değerli eğitimcileri olmak üzere ülkemizin dört bir yanında sabırla ve emekle görevlerini yerine getiren öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyorum. Tüm öğretmenlerimize sağlık, huzur ve mutluluk dolu güzel bir ömür temenni ediyorum” dedi.