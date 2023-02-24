Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, katıldığı bir radyo programında, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından DEÜ’nün yürüttüğü yardım faaliyetleri ve yüz yüze eğitime verilen araya yönelik açıklamalarda bulundu. YÖK’ün kararının tüm üniversiteleri bağlayıcı olduğunu belirten Rektör Hotar, “Tüm olumsuzluklara rağmen öğrencilerimize iyi bir eğitim-öğretim dönemi diliyorum” dedi.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, katıldığı bir radyo programında, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından DEÜ’nün yürüttüğü yardım faaliyetleri ve yüz yüze eğitime verilen araya yönelik açıklamalarda bulundu. YÖK’ün kararının tüm üniversiteleri bağlayıcı olduğunu belirten Rektör Hotar, “Tüm olumsuzluklara rağmen öğrencilerimize iyi bir eğitim-öğretim dönemi diliyorum” dedi.

Türkiye’yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin ardından, afet koordinasyonuna destek vermek için dört koldan harekete geçen Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), arama-kurtarma, acil sağlık hizmetleri, insani yardım ve hasar tespit çalışmalarına önemli katkılar koymuştu. Deprem bölgesindeki yoğun mesainin ardından DEÜ ekiplerinin büyük bir kısmı İzmir’e dönerken, DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, katıldığı bir radyo programında sürece ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Hotar, felaketin ardından eğitim-öğretim hayatının nasıl şekilleneceğine yönelik de bilgilendirme yaptı.

Depremin hemen ardından Afet ve Acil Durum Yönetiminin (AFAD) koordinasyonuna uygun olarak üniversite rektörlüğü tarafından Acil Eylem ve Koordinasyon Masası kurulduğunu ve hızlıca kararlar alınarak ihtiyaçların bölgeye ulaştırıldığını ifade eden DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Araştırma üniversitemizin temel misyonlarından biri insan hayatını korumak ve yüceltmektir. Uluslararası buz ve kaya tırmanış çalıştayı için milli dağcılardan oluşan ekibimiz depremin yaşandığı gün Erzurum’daydı. Depremin hemen ardından Sağlık Kültür ve Spor Dairesi (SKS) Başkanımız Çetin Bayram, afeti bize iletti ve sorumluluk almak istediklerini söyledi. Biz de afet bölgesindeki arama kurtarma çalışmalarına katılma isteklerini onayladık ve DEÜ olarak deprem seferberliğimiz böylelikle başlamış oldu. Aynı saatlerde DEÜ Mağara Araştırma Topluluğu ile alanda deneyimli teknik ve idari personelimiz de 25 kişilik ekiple Hatay’a doğru yola çıkarak, arama kurtarma çalışmalarına destek olmak için harekete geçti” dedi.

Zamanlar yarış

DEÜ Araştırma Uygulama Hastanesinden ilk etapta 20 kişilik bir doktor heyetinin Hastane Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Asım Oktay Ergene başkanlığında deprem bölgesine yola çıktığını belirten Rektör Hotar, “İlk ekibimiz aynı gün akşam dokuz gibi deprem bölgesine vardı. Acil sağlık hizmetlerine ihtiyacı olan yaralı vatandaşlarımıza bu ekibimiz müdahalede bulundu. 17 kişilik hemşire ve paramedik grubu da Başhekim Yardımcımız Prof. Dr. Recep Bekiş başkanlığında yaraları sarmak için tıbbi malzemeleriyle Hatay’a gittiler. DEÜ olarak adeta zamanla yarışarak imkânlarımızı seferber ettik ve yaralarımızı hızlıca sarmaya başladık. Sonraki günlerde de hastanemize bağlı hekimlerimiz, hemşirelerimiz, paramedik gruplarımız afet bölgesine intikal ederek, depremin etkilerini azaltmak için canla başla örnek bir çalışma ortaya koydular. Üniversitemizin sorumluluklarını, deprem bölgelerinde büyük bir fedakarlık ile yerine getiren tüm mesai arkadaşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu.

Depremlerden etkilenen ve afet bölgelerinde yaşayan DEÜ öğrencileri için üniversite tarafından 24 saat esasıyla yürütülen “Afet İletişim Hattı”da kuruldu. DEÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı koordinesinde ‘Afet Koordinasyon Masası’ çalışanları, depremden etkilenen bölgelerde bulunan 2 bin 700’den fazla öğrenciyi belirledi ve durum tespiti için öğrencileri tek tek aradı. Kesintisiz iletişim sağlanarak ulaşılan öğrenci ve ailelerine ihtiyaç tespitleri yapılarak, DEÜ Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü öğretim üyeleri tarafından da psikolojik destek sunuldu.

"Depremi ciddiye almalıyız"

Türkiye’nin deprem kuşağında yer aldığını ve deprem gerçeğini her kesimin daha fazla ciddiye alması gerektiğini söyleyen Rektör Hotar, “Uzmanlar Kahramanmaraş’ta dünyanın en şiddetli depremini yaşadığımızı söylüyorlar. Depremden 11 ilimiz ve birçok ülke etkilendi. Yıkımın boyutu büyük. Durum böyleyken tüm sivil toplum kuruluşlarının ve kurumların afet bölgesine desteği önem arz ediyordu. DEÜ olarak biz de üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirdik. Bu enkazı birlikte kaldıracağımıza ve daha güvenli şehirler inşa edeceğimize inanıyoruz Gücünü gönüllü milletimizden alan ve devletimiz adına sorumluluklarının farkında olan DEÜ ailemiz, şefkat ve sevgi ile yaşamlara dokunmayı sürdürecektir” diye konuştu.

Uzaktan eğitim başlıyor

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından depremler sonrası alınan karar doğrultusunda yüz yüze eğitime ara verilmesine yönelik de açıklamalarda bulunan Rektör Hotar, “YÖK’ün kararı ile biz de belli bölümler haricinde uzaktan eğitime geçtik. Dokuz Eylül Üniversitesi olarak Yükseköğretim Kuruluna bağlı bir kuruluşuz ve aldığı kararlar bizler için de bağlayıcıdır. Hâlihazırda eğitimleri başlayan altıncı, yedinci ve sekizinci dönem tıp fakültesi öğrencileri ve belli bölümlerimizdeki öğrenciler yüz yüze uygulamalı eğitimlerine devam edecekler. Onun dışında kalan öğrencilerimiz ise YÖK’ün bildirdiği üzere 27 Şubat’ta uzaktan eğitimle derslerine başlayacaklar. Konuyla ilgili detayları zaten Üniversitemiz resmi kanallarından ve sosyal medya üzerinden paylaştık. Tüm olumsuzluklara rağmen öğrencilerimize iyi bir eğitim-öğretim dönemi diliyorum” açıklamasında bulundu.