Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, 3-9 Kasım tarihleri arasında kutlanan Organ Bağışı Haftası nedeniyle düzenlenen etkinlikte, organ bağışının derin bir insani anlam taşıdığını belirterek; DEÜ’nün, bağışçı sayısının artması amacıyla kamu kurumlarıyla birlikte ortak faaliyetler yürüttüğünü söyledi.

Organ Bağışı Haftası nedeniyle Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) ve İzmir İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda Hemşirelik Fakültesi Fuaye Alanı’nda ’1. ve 2. Uluslararası Organ Bağışı Karikatür Yarışması Sergisi’ açılışı gerçekleştirildi. İl Sağlık Müdürlüğü’nün bilgilendirme standı açtığı etkinliğe İzmir Vali Yardımcısı Faik Arıcan, DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, İzmir İl Sağlık Müdür Yardımcısı Uzm. Dr. Hüseyin Bozdemir, Balçova İlçe Sağlık Müdürü Dr. Özgür Sönmez ve DEÜ mensupları katıldı. Serginin açılışında konuşan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, DEÜ’nün topluma, organ bağışının kutsal ve hayati önemini anlatmak ve bu konudaki farkındalığı artırmak için projeler ürettiğini, sergide yer alan karikatürlerin sanatın ve mizahın etkileyici gücüyle farkındalığın artmasına katkı sağladığını vurguladı. Rektör Hotar, “Organ bağışı, bir kişinin belki de hiç tanımadığı başka birine verebileceği en değerli ve anlamlı hediyelerden biridir. Dokuz Eylül Üniversitesi olarak organ bağışının kutsal ve hayati önemini anlamak ve farkındalığımızı artırmak için uluslararası sanatçılıların organ bağışına bakışını yansıtan bu karikatürleri, tam da bu amacı güçlendirmek için sergiliyoruz. Organ bağışı gibi, hayatla ölüm arasındaki ince çizgiyi temsil eden bir konuyu, karikatürler aracılığıyla ele almak hem sanatın hem de mizahın bu konudaki etkileyici gücünü ortaya koyuyor. Bu sergide yer alan eserler, organ bağışının sadece tıbbi bir süreç olmadığını, aynı zamanda derin bir insani anlam taşıdığını başarıyla vurguluyor. Her bir karikatür, bizleri derinden etkiliyor; organ bağışı konusundaki ön yargıları kırma ve bu hayati konuda daha bilinçli adımlar atma konusunda ilham kaynağı oluyor” dedi.

Sağlık alanında örnek çalışmalar yapıyoruz

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Sağlık Bilimleri alanında marka olan Araştırma Üniversitemiz gücünü, insanımızın sağlığını koruma ve her alanda yaşam kalitesini artırma misyonuna bağlılığından almaktadır. Bu amaçla, sağlık alanındaki eğitim, araştırma ve uygulama toplumumuza sağlık alanında en iyi hizmeti verme gayreti içindeyiz. 15 Temmuz Sağlık ve Sanat Yerleşkemizdeki fakültelerimizin, araştırma hastanemizin, laboratuvarlarımızın ve araştırma merkezlerimizin disiplinlerarası bir yaklaşımla çalışmasını önemsiyor; organ bağışında, bağışçı sayısının ve nakillerin arttırılması için kamu kurumlarıyla birlikte hareket ediyoruz” diye konuştu.

“Organ bağışında daha iyi olmalıyız”

İzmir Vali Yardımcısı Faik Ercan, Dokuz Eylül Üniversitesi’nin organ bağışı konusunda önemli çalışmalar yaptığını belirterek, birlikte düzenlenen organizasyonlar ile birçok kişinin organ bağışı konusunda bilgilendirildiğini söyledi. Vali Yardımcısı Ercan, “Sağlıktaki gelişim hepimizi ilgilendiriyor, insanlığı ilgilendiriyor, insan yaşamına ilgilendiriyor. Bu değişimlerden en büyüğü de organ naklidir. Organ naklinin 50 yıllık bir geçmişi olsa da ülkemiz bu konuda iyi noktadadır. Ancak nakil gereken hastaların da sayısı artıyor. Dokuz Eylül Üniversitemiz ile çok değerli çalışmalar yapıyoruz. 3-9 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek etkinliklere tüm halkımızı bekliyoruz” dedi. İzmir İl Sağlık Müdür Yardımcısı Uzman Dr. Hüseyin Bozdemir ise organ bekleyen hastalara çare olmak, bireyleri sosyal sorumluluk bilincini yükseltmek amacıyla her yıl 3- 9 Kasım tarihleri arasında farkındalık etkinlikleri yaptıklarını kaydederek, “Ülkemizde organ naklinin artması ve bireyleri organ başına teşvik etmek adına çalışmalar yapıyoruz. Sağlık hizmetleri açısından çok güçlü bir ülkeyiz. İnsanların yarın organ başı bekleyen bireyler olabileceğinin bilincinde olarak hareket etmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.