Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, farklı fakültelerde öğrenim gören Filistinli öğrencilerle bir araya geldi. Rektör Hotar, Gazze’de yaşanan olayların soykırım boyutuna ulaşarak insanlık dramı haline geldiğini belirterek, “Savaşın ve barışın ne olduğunu Türk milleti olarak iyi biliyoruz. Şu an İsrail, Filistin halkına karşı insanlık dışı saldırılarda bulunuyor. Sizler de bu acıyı en yakından yaşayan ve hisseden kişilersiniz. Bizlere emanet edilen Filistinli öğrencilerimizin, evlatlarımızın yanında olduğumuzu, onların ihtiyaçlarına yönelik gereken tüm desteği vereceğimizi ifade etmek istiyorum” dedi.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), Gazze’de yaşanan olayların ardından farklı fakültelerde öğrenim gören Filistinli öğrencilerini ağırladı. Öğrencilerin yaşadığı sıkıntıları ve taleplerine ilişkin konuların ele alındığı buluşmada, bölgedeki soykırım boyutuna ulaşan saldırıların sona erdirilmesi için çağrıda bulunuldu. Filistin halkına yönelik saldırılar nedeniyle büyük üzüntü içerisine olduklarını kaydeden DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, mazlum halka yönelik yapılan saldırıları kınadıklarını söyledi.

“Daima yanınızda olduğumuzu bilmenizi istiyoruz”

Rektör Hotar, Gazze’de yaşanan insanlık dışı muameleye uluslararası kamuoyunun sessiz kalmasının kabul edilemez olduğunu dile getirerek, “Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın tüm dünyaya barış konusunda verdiği mesajları, üniversitemiz olarak tekrar hatırlatmak istiyoruz. İsrail zulmünün karşısında, Filistin’in yanında olduğumuzu her platformda söyledik, söylemeye devam ediyoruz. İşlenen bu insanlık suçunun bir an önce bitmesi, sorumluluk sahibi tüm uluslararası kuruluşların kalıcı barışın sağlanması için ivedi şekilde pozisyon alması gerektiğini belirtiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti olarak ezelden bu yana mazlumun yanında olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Dünya kamuoyu da konuşarak değil, gücünü göstererek insani değerleri korumalı ve zalimlere dur demelidir. Biz de devlet üniversitesi olarak barışı egemen kılan nesilleri yetiştirmeye, verdiğiniz mücadeleyi desteklediğimizi ve daima yanınızda olduğumuzu bilmenizi istiyoruz” dedi.

“Üniversite olarak her şeyi yapmaya hazırız”

Yakınları savaş bölgesinde olan öğrencilerin yaşadığı problemleri yakından takip ettiklerini vurgulayan Rektör Hotar, “Gazze’den gelen, ailesi o bölgede bulunan öğrencilerimizin eğitimlerine devam edebilmesi bizim önceliğimizdir. Kendileriyle sürekli irtibat halindeyiz. Devletimizin bize verdiği güç ile üzerimize düşen ne varsa yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Sizler de çevrenizdeki bireylere yaşananları anlatın, doğru bilinen yanlışları düzeltin. Mevzuatlar içerisinde basın açıklamaları ve hakkınızı arayan eylemlerde bulunun. Tek kişi olsanız da, bir ordu gibi mücadele edin. Birbirine sıkı sıkıya bağlı, köklü iki medeniyetiz. Gazze’de çocuklar, aileler ve bir medeniyet yok edilmek isteniyor. Kurtuluş Savaşı’nda, Çanakkale’de yanımızda olan bir medeniyetin yok olmasına müsaade etmeyeceğiz. Üniversite olarak her şeyi yapmaya hazırız” diye konuştu.

Etkinliğe katılan Filistinli öğrenciler de yaşadıkları sıkıntıları ve taleplerini Rektör Hotar’a ileterek, verilen destek nedeniyle teşekkür ettiler.