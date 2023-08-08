Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde incelemelerde bulundu.

İncelemelerde Rektör Kırışık’a, KBÜ Genel Sekreteri Lütfü Köm ve Başhekim Doç. Dr. Nihat Yılmaz eşlik etti. Başhekim Yılmaz, Rektör Fatih Kırışık’a hastanenin teknik, fiziksel imkanları, yapılan çalışmalar ve birimler hakkında bilgi verdi. Yapılan incelemenin ardından Başhekim Yılmaz, Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık ve Genel Sekreter Lütfü Köm’ü makamında ağırladı. Hastanenin teknik imkanları, birimler ve klinikler hakkında bilgi alan Kırışık, misafirperverliği için Başhekim Yılmaz’a teşekkür ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi. Başhekim Doç. Dr. Nihat Yılmaz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Rektör Kırışık’a nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür edip, çalışmalarında başarılar diledi.