Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Başkent Ankara’da çeşitli temaslarda bulunarak önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

Yerli ve Milli Teknoloji Hamlesine katkı sağlamak amacıyla yaptığı ziyaretlerde üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirecek fikirler ele alındı. Bu kapsamda Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci’yi makamında ziyaret eden Rektör Hacımüftüoğlu, savunma sanayii alanındaki gelişmeleri ve üniversite ile Roketsan arasında yapılabilecek ortak çalışmalar üzerinde durdu. Görüşmede, Atatürk Üniversitesinin güçlü akademik altyapısı ve teknolojiye verdiği öneme dikkat çeken Hacımüftüoğlu, Yerli ve Milli Teknoloji Hamlesi doğrultusunda üniversitenin her türlü iş birliğine hazır olduğunu belirtti.

Rektör Hacımüftüoğlu, savunma sanayiinin ülkemizin bağımsızlığı açısından kritik bir öneme sahip olduğunu vurgulayarak: “Atatürk Üniversitesi olarak, ülkemizin stratejik hedeflerine ulaşmasına katkı sağlayacak projelerde yer almaktan büyük mutluluk duyarız. Akademik bilgi birikimimizi ve teknik altyapımızı sanayi ile buluşturarak, teknoloji odaklı kalkınmayı desteklemeye kararlıyız” dedi. Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci ise Atatürk Üniversitesinin bilimsel ve teknolojik altyapısına duyduğu güveni dile getirerek, üniversite ile ortak projelerde çalışmaktan memnuniyet duyacaklarını ifade etti.