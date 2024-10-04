Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrencilerle öğle yemeğinde buluştu.

Merkezi yemekhaneyi ziyaret ederek öğrencilerle yemek yiyen Rektör Hacımüftüoğlu’na rektör yardımcıları ve rektör danışmanları eşlik etti. Günde yaklaşık 10 bin öğrenciye hizmet veren yemekhanede öğrencilerle birlikte sıraya girerek yemeğini alan Hacımüftüoğlu, ardından masalarına konuk olduğu öğrencilerle sohbet etti.

Atatürk Üniversitesinin ana hedeflerinden birinin öğrenci memnuniyeti olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Hacımüftüoğlu, öğrencilerin sorunlarını, görüş ve isteklerini dinledi.

"Amacımız, Gençlerimizi Özgüven Sahibi ve Topluma Faydalı Bireyler Olarak Yetiştirmek İçin Özenle Çalışmaktır"

Yapılan her hizmetin öğrenciler için gerçekleştiğini vurgulayan Rektör Hacımüftüoğlu şunları aktardı: “Sağlıklı, huzurlu, birlikte yaşanabilir, hizmeti kendine vizyon edinen Atatürk Üniversitesinin gelişmesine ve güçlenmesine önemli katkıları olan değerli öğrencilerimizle bir araya gelmekten mutluluk duyuyoruz. Gençlerimizin, değerlerimiz ve bilimin ışığında, kendine güvenen ve ülkesine fayda sağlayan bireyler olarak yetiştirilmesi için titizlikle çalışıyoruz. Üniversitemizde eğitim gören tüm öğrencilerimizin uluslararası standartlarda rekabet edebilen gençler olmalarını hedefliyoruz. Bu doğrultuda, üniversitemizin sunduğu imkanlar çağdaş ve şeffaf bir şekilde, hoşgörü çerçevesinde öğrencilerimize ulaşmaktadır. Sadece derslerde veya kampüste değil, aynı zamanda çeşitli etkinliklerle de öğrencilerimizle bir araya gelerek onların gelişimine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Bu yaklaşımı benimseyerek gençlerimizle buluşmaktan ve enerjilerine ortak olmaktan memnuniyet duydum. Bizleri öğle yemeğinde misafir eden öğrencilerimize teşekkür ediyor, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Yemek programının ardından, yemekhanenin farklı bölümlerini inceleyerek yetkililerden bilgi alan Rektör Hacımüftüoğlu, öğrenci kulüpleri ve sivil toplum kuruluşları tarafından kampüste kurulan stantları ziyaret etti. Prof. Dr. Hacımüftüoğlu, öğrencilerin çeşitli aktivitelere katılmasının ve sosyalleşmesinin önemine vurgu yaparak, bu tür etkinliklerin önemli olduğunu söyledi.