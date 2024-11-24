Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Rektör Hacımüftüoğlu mesajında şu ifadeleri kullandı; Kıymetli öğretmenlerimiz; Toplumumuzun en değerli yapı taşlarını oluşturan sizler, bilgiyi ve sevgiyi gelecek nesillere aktararak medeniyetimizin aydınlık yarınlarını inşa ediyorsunuz. Gönüllerinize nakşettiğiniz sabır, özveri ve şefkatle çocuklarımıza ve gençlerimize sadece bilgiyi değil, aynı zamanda insan olmanın erdemini de öğretiyorsunuz. Başarıya giden yolda onların ellerinden tutuyor, kendi ışığınızla yollarını aydınlatıyorsunuz. Bir ülkenin gerçek gücü, eğitilmiş bireylerin varlığıyla ölçülür. Bu kutsal mesleği icra eden siz değerli öğretmenlerimiz, geleceğin mimarları olarak toplumumuzun en büyük kahramanlarısınız. Emeklerinizle sadece bireyleri değil, aynı zamanda milletimizi de yüceltiyorsunuz. Her birinizin azmi, sabrı ve idealleri, Atatürk Üniversitesi ailesi olarak bizler için daima ilham kaynağıdır. Bu anlamlı günde; tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü en içten dileklerimle kutluyorum. Ebediyete irtihal eden öğretmenlerimizi rahmetle anarken, görevi başındaki öğretmenlerimize de sağlıklı, başarılı ve huzur dolu bir ömür diliyorum. Her daim yanınızda olduğumuzu ve sizlere duyduğumuz minnettarlığı ifade etmek isterim. İyi ki varsınız, iyi ki geleceğimize rehberlik ediyorsunuz.