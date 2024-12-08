Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu’nu Londra’da tarihi elçilik binasında ağırladı. Sıcak ve samimi bir atmosferde gerçekleşen görüşmede, iki kurum arasında iş birliği olanakları ve Atatürk Üniversitesinin uluslararası hedefleri masaya yatırıldı.

Eğitimde Uluslararası İş Birliği Gündemde

Görüşmenin önemli başlıklarından biri, Atatürk Üniversitesi ile İngiltere üniversiteleri arasında geliştirilebilecek akademik iş birliği oldu. Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Atatürk Üniversitesinin uluslararasılaşma vizyonunu anlatarak, İngiliz üniversiteleriyle yapılacak ortak çalışmaların iki ülke arasındaki akademik bağları güçlendireceğini belirtti. Büyükelçi Ertaş, İngiltere’nin köklü üniversitelerinin Türk öğrenciler için sunduğu fırsatlara dikkat çekerek, bu bağların güçlendirilmesi için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Lisansüstü Öğrencilere Yeni Ufuklar

Görüşmede, Atatürk Üniversitesinin yurt dışına göndermeyi planladığı lisansüstü öğrenciler konusu da ele alındı. Prof. Dr. Hacımüftüoğlu, üniversitenin dünya çapında rekabetçi bireyler yetiştirme hedefi doğrultusunda, öğrencilerinin yurt dışında daha fazla eğitim alması için çeşitli programlar oluşturduklarını dile getirdi. Büyükelçi Ertaş ise İngiltere’nin akademik olanaklarının Türk öğrenciler için büyük bir fırsat sunduğunu belirterek, bu konuda destek sözü verdi.

Erzurum’un Ürünlerini İngiltere Pazarındaki Yeri

Toplantıda, Atatürk Üniversitesi ve Erzurum menşeli ürünlerin İngiltere pazarında yer bulması konusu da gündeme geldi. Erzurum’un zengin kültürel ve doğal mirasını yansıtan ürünlerin uluslararası platformda tanıtılması için ortak çalışmalar yapılabileceği vurgulandı. Prof. Dr. Hacımüftüoğlu, Erzurum’a özgü ürünlerin globalleşmesinin hem bölgeye ekonomik katkı sağlayacağını hem de Türkiye’nin kültürel değerlerini dünyaya tanıtacağını belirtti. Büyükelçi Ertaş, Türk ürünlerine İngiltere’de artan talebe dikkat çekerek, Erzurum menşeli ürünlerin bu pazarda güçlü bir yer edinebileceğini ifade etti.

İş Birliği İçin Ortak Hedefler

Görüşme, iki kurum arasında iş birliğinin artarak devam etmesi temennileriyle sona erdi. Rektör Hacımüftüoğlu, Büyükelçi Ertaş’a gösterdiği misafirperverlik için teşekkür ederken, Büyükelçi Ertaş ise Atatürk Üniversitesinin başarılarını takip ettiklerini ve bu tür temasların devam etmesinden memnuniyet duyacaklarını belirtti.