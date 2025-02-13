Erzurum’da sohbet ve istişare kültürünü devam ettiren ve iki ayda bir toplanan İrfan Meclisi’nin beşincisinin konuğu Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu oldu.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Müceldili Konağı’nda gerçekleştirilen programın açılış ve selamlama konuşmasını yapan TDED Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş, Erzurum’un soğuk iklimi, Anadolu’nun gönül ve fikir dünyasının Horasan illerine ve Türkistan’a açılan kapısı olması hasebiyle doğal olarak; Türk devletinin bin yıllık hudut şehri olması hasebiyle de bir devlet stratejisi olarak seyfiyenin, yani garnizon şehri olmanın yanında bir ilim, irfan ve eğitim şehri olduğuna dikkat çekerek Türkiye Cumhuriyeti’nin de Türkiye’nin altıncı devlet üniversitesini Erzurum’a kurarak bu stratejiyi devam ettirdiğini ifade etti. Üniversitenin şehri sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik dönüştürme kabiliyetinden bahseden Ertaş, Atatürk Üniversitesi’nin eski rektörlerinden Kemal Bıyıkoğlu’nu şehrin dönüştürülmesindeki üstün hizmetlerini hatırlatarak rahmetle andı ve Rektör Prof. Dr. Hacımüftüoğlu’nun rektörlüğünün üzerinden çok kısa süre geçmesine rağmen yaptığı büyük işlerden dolayı mutlu olduklarını ifade etti.

"Şehir ve ülke için bu insan kaynağından yararlanmak istiyoruz"

İrfan Meclisi’nin konuğu Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ise Atatürk Üniversitesi’nin bilim insanı kalitesi bakımından Türkiye’nin en iyi üniversitelerden biri olduğunu, üniversitede her alanda ülkemizi ve dünyayı tanıyan çok değerli bilim insanlarının bulunduğunu, dolayısıyla şehir ve ülke için bu insan kaynağından ziyadesiyle yararlanmak istediklerini ifade etti. Öğrencilerin üniversite seçerken eğitim kalitesinden ziyade yaşayacakları şehri tercih ettiklerinden eskisi gibi Türkiye’nin en başarılı öğrencilerini yeniden Atatürk Üniversitesi’ne kazandırmak için üniversite sınavlarında ilk 500’e girip Atatürk Üniversitesi’ni tercih eden öğrencilere aylık 30 bin TL burs vereceklerini söyledi. Erzurum’dan nitelikli öğrenci, başarılı bilim insanının ve hekimlerin göç etmemesi için hem üniversite içerisinde hem devlet bürokrasisiyle görüşmeler yaptıklarını ve gerekli tedbirleri almaya başladıklarının altını çizdi.

"Elektrikli araçlar için mobil şarj ünitesi üreteceğiz"

Rektörlüğünün daha beşinci ayı olmasına rağmen ilaç ve aşı üretim merkezini kurmada çok yol kat ettiklerini belirten Prof.Dr. Müftüoğlu bu konuda ve hastanedeki bazı branşlardaki hekim eksikliğinde Sağlık Bakanlığıyla çok olumlu görüşmeler yaptıklarını söyledi. Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu sözlerine şöyle devam etti: "Atatürk Üniversitesi birçok alanda ülkemizde çok başarılı, ilaç ve aşı çalışmalarında ise Türkiye’de en başarılı üniversiteyiz ve dünyada çok önemli bir noktaya geldik. Bir milli güvenlik meselesi olan ilaç üretimi ve aşı konusunda inşallah hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz. Bugün savaş veya bir afet olsa, dışarıdan ilaç alamasak sonuçlarını tahmin etmek güç değil. İlaçların ham maddesini Erzurum’da üreteceğiz artık ve ilaç konusunda dışa bağımlılığı önemli ölçüde azaltacağız. Bu konuda devletimiz de bizi destekliyor. Dünya tarihinde aşı üretimi, aşı kavramı biz Türklerin, atalarımızın başlattığı bir önleyici tedavi konusudur. Halkımız aşıdan uzak durmasın. Erzurum’da çocuk felci vakaları görülmeye başlandı maalesef. Neden? Çocuklara aşılatmıyor aileler. Aşıdan korkulmaz. Erzurum Büyükşehir Belediyemizle beraber elektrikli araçlar için mobil şarj ünitesinin prototipini ürettik, çok yakında seri üretime geçeceğiz. Bu, Türkiye’de ilk olacak. Sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel açıdan üniversitemiz şehrin meselelerine duyarsız kalmayarak üniversitemiz öncülüğünde sivil toplumdan, bürokrasiden ve akademiden katılımcı-çoğulcu ruhla birbirinden farklı 25 başlıkta komisyonlar oluşturduk ve üç haftadır şehrin meselelerini bu komisyonlar müzakere etti. İnşallah komisyon raporlarından hareketle EBB başta olmak üzere, projeye göre oluşacak paydaşlarımızla şehrimiz için önemli projeler üreteceğiz."

Rektör Prof. Dr. Müftüoğlu daha sonra İrfan Meclisi’nden gelen soruları cevapladı. Meclis’te Nizamettin Akçıl da Alvarlı Muhammed Lütfi Efe’den gazeller okudu.