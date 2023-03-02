Alanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mesut Güner, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’i ağırladı.

Alanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mesut Güner, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’i ağırladı.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’i üniversite girişinde karşılayan Prof. Dr. Mesut Güner, başkan Yücel ile görüşme gerçekleştirdi.

Ziyaretlerinden dolayı Yücel’e teşekkür eden Rektör Güner; “Üniversitemizde göreve başladığımda, Yücel’i ziyaret etmiş, üniversitemizin gelecekteki çalışmaları ve projeleri hakkında bilgiler vermiştim. Nezaket ziyaretinde bulunmaları bizleri çok mutlu etti. Belediyemiz ve üniversitemiz, kentin ortak iki önemli değeridir. Bu nedenle üniversite belediye iş birliklerine, üniversite belediye ortak proje üretimlerine çok önem veriyoruz. Belediye başkanımız Adem Murat Yücel’de bu çerçevede her zaman gerekli desteği sağlayacaklarını ifade ettiler. Hem ziyaretlerinden hem de bugüne kadar üniversitemize yapmış olduğu, yapacakları kıymetli katkılar için şimdiden çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Alanya Belediye Başkanı Yücel ise Alanya Üniversitesi Rektörlüğü görevine başlayan Mesut Güner’e iade-i ziyarette bulunduk. Rektörümüze görevinde başarılar diler, kentimize ve üniversitemize hayırlı olmasını temenni ederim"dedi.