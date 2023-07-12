Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, TEKNOFEST’te başarı sağlayan akademisyenleri ve ekiplerini ödüllendirdi.

TEKNOFEST 2023’e katılarak dereceye giren akademik personel ve ekipleri Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş tarafından ödüllendirildi. Rektörlük makamında gerçekleştirilen programa, Rektör Göktaş, Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, dereceye giren takımlar ve danışman öğretim üyeleri katıldı.

Çeşitli proje ve yarışmalarda derece elde eden akademisyenleri ve öğrencileri tebrik eden Rektör Göktaş, “Fırat Üniversitesi olarak bilimsel çalışmaları var gücümüzle destekliyoruz. Araştırma Üniversitesi olan üniversitemizde her geçen gün bizleri mutlu eden bilimsel çalışmalar ve bunların devamında da çeşitli başarılar geliyor. Bu çerçevede gayret gösteren ve başarı sağlayan akademisyenlerimizi ve öğrencilerimizi yürekten kutluyorum” dedi.