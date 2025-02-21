Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) ev sahipliğinde "TÜRKSOY Türk Dünyasına Üstün Hizmet Madalyası Takdim Töreni" gerçekleştirildi.

KMÜ 15 Temmuz Konferans Salonunda düzenlenen törene Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, Rektör Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Sayit Yusuf, il ve üniversite protokolü, üniversitenin akademik ve idari personeli ile öğrenciler katıldı. Rektör Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, konuşmasının başında TÜRKSOY’un, kurulduğu 1993 yılından bu yana Türk halkları arasındaki gönül birliğini pekiştiren, ortak kültürü dünyaya tanıtan ve bizleri ortak bir gelecek hedefinde buluşturan önemli bir kuruluş olduğunu ifade etti.

"Türk Dünyası üniversiteleri arasındaki bu bağlar, akademik dayanışmayı artırıyor"

KMÜ olarak Türk dünyası ile akademik ve kültürel iş birliklerini güçlendirmek için önemli adımlar attıklarını vurgulayan Rektör Gavgalı, "Uluslararasılaşma stratejimiz doğrultusunda, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin yanı sıra Türk Cumhuriyetlerindeki üniversitelerle akademik iş birlikleri gerçekleştiriyoruz. Türk dünyası üniversiteleri arasındaki bu bağlar, akademik dayanışmayı artırmanın yanında, ortak tarih ve kültüre sahip toplumlar arasındaki birlikteliği de güçlendirmektedir. Bu kapsamda, şu ana kadar Özbekistan’dan 18, Azerbaycan’dan 5, Kırgızistan’dan 2 ve Kazakistan’dan 1 üniversite ile akademik anlaşmalara imza attık. Bu anlaşmalar sayesinde ortak projeler geliştiriyor, öğrenci ve akademisyen değişim programlarıyla bilgi ve deneyim paylaşımını artırıyoruz" dedi.

Üniversite bünyesindeki faaliyetlere de değinen Rektör Gavgalı şunları söyledi: "Türk Cumhuriyetleri ile kurduğumuz güçlü akademik ilişkiler sonucunda pek çok öğrenci ve akademisyeni üniversitemizde misafir ettik. Bu kapsamda Özbekistan’dan 16, Kazakistan’dan 3 ve Kırgızistan’dan 1 öğrenciyi eğitim almak üzere üniversitemizde ağırladık. Ayrıca Özbekistan’dan 8 ve Kazakistan’dan 2 akademisyeni misafir ederek bilimsel iş birliklerimizi daha ileriye taşıdık. Önümüzdeki mart ayında ise Razzakov Kırgız Teknik Üniversitesi’nden 14 kişilik bir öğrenci ve akademisyen grubunu misafir etmeye hazırlanıyoruz. Bununla birlikte, akademik değişim programlarımız kapsamında üniversitemizden 18 akademisyen ve 8 öğrenci Özbekistan’a giderek bilimsel ve kültürel etkileşimlerde bulundu. Bu tür iş birliklerini sürdürebilmek adına, Türk Cumhuriyetlerinden üniversitemize yapılacak yeni ziyaretler için planlamalarımıza devam ediyoruz. Üniversitemizde şu anda Türk Cumhuriyetlerinden gelen ve eğitim görmekte olan 336 öğrenci bulunmaktadır. Bu akademik ve kültürel etkileşimlerin, öğrencilerimizin ve akademisyenlerimizin farklı kültürleri tanımasına, yeni bakış açıları kazanmasına ve uluslararası bilimsel iş birliklerini geliştirmesine büyük katkı sağladığına yürekten inanıyorum."

TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Sayit Yusuf, "Türk dilinin başkenti Karamanoğlu Mehmetbey’in adını taşıyan bu üniversitede, Türk kültürünü dünyaya tanıtmak ve Türklere tanıtmak müşterek çalışmalarla Türk kültürünü geliştirmek görevinde olan bir kurumda sizlerle birlikte olmaktan dolayı çok mutluyum dedi.

Program, TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Sayit Yusuf’un Rektör Prof. Dr. Mehmet Gavgalı’ya madalyasını ve plaketini takdim etmesiyle devam etti. Törende Rektör Gavgalı’nın yanı sıra KMÜ Öğretim Üyeleri Prof. Dr. İdris Nebi Uysal ve Prof. Dr. Ercan Oktay’a madalya, Prof. Dr. Mehmet Mercan ve Doç. Dr. Onur Aykaç’a da plaket takdim edildi. Program, ödül töreninin ardından Karamanlı Yarenler’in müzik dinletisi ile sona erdi.

Öte yandan, KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı ile Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreter Yardımcısı Sayit Yusuf arasında akademik, kültürel ve sosyal alanlarda iş birliğini geliştirmek amacıyla protokol imzalandı. Protokol, kültürel mirasın korunması ve yaygınlaştırılması için ortak projeler ve etkinlikler düzenlemeyi hedefliyor. KMÜ Rektörü Mehmet Gavgalı protokolün her iki kurum içinde hayırlı olması temennisinde bulunarak iş birliklerinin süreceğini ifade etti.