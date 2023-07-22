Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından oluşturulan ‘Üniversitelerin Alan Bazlı Yetkinlik Analizi’ çalışması yeni dönem verileri yayımlandı. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) birçok araştırma alanında Türkiye’nin en yetkin üniversiteleri arasına girdi.

Üniversitelerin yetkinlik alanlarının belirlenmesi ile birlikte bölgesel kalkınma hedeflerinin belirlenmesinde referans olarak kullanılmasını sağlamak amacıyla yayımlanan rapor ile Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) birçok araştırma alanında Türkiye’nin en yetkin üniversiteleri arasına girdi. Yapılan analiz çalışmasında her bir alt alan için üniversitelerin birbirlerine görece yetkinlik sıralamaları ve her üniversite için faaliyet gösterdikleri tüm alt alanları içeren yetkinlik haritalarından faydalanıldı. Oluşturulan sıralamalar neticesinde KMÜ ‘Güneş-Güneş Enerjisi’ alanında birinci olurken ‘Makine-İmalat-Makine Tasarım ve İmalatı’

alanında ise üçüncülüğe yerleşti. Üniversitelerin Alan Bazlı Yetkinlik Analizi verilerine göre KMÜ, hacim ve kalite yetkinlik göstergelerinde Malzeme-Seramik ve Kompozitler, Enerji-Nükleer Enerji, Fizik-Yoğun Madde Fiziği başta olmak üzere, Bilgi ve İletişim Teknolojileri-Kuantum Teknolojileri, Fizik-Parçacık ve Nükleer, Kimya Mühendisliği-Proses Kimyası ve Teknolojisi, Malzeme-Yüzey, Kaplama ve Filmler, Fizik-Deneysel- Deneysel Fizik, Fizikokimya-Kimya-Fizikokimya-Teorik Kimya, Tarih- Sosyal ve Beşeri Bilimler, Kentleşme-Sosyal ve Beşeri Bilimler ile İşletme-Sosyal ve Beşeri Bilimler alanlarında en iyi üniversiteler arasında yer aldı.

“Üniversitemiz birçok alanda en yetkin üniversitelerden birisi oldu”

KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, KMÜ’nün en yetkin üniversiteler arasına girmesiyle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “2016 yılından beri yayımlanan ‘Üniversitelerin Alan Bazlı Yetkinlik Analizi’ çalışması üniversitelerin kendi bünyesinde yürüttüğü tüm araştırma alanlarında yetkinlik düzeylerinin belirlenmesinde kullanılmaktadır. Makalelerin yanı sıra atıflarla ilişkili veriler ve projelere ilişkin veri tabanları baz alınarak oluşturulan sıralamalar neticesinde üniversitemiz ‘Güneş-Güneş Enerjisi’ alanı başta olmak üzere birçok alanda en yetkin üniversiteler arasına girdi. Üniversitemizin pek çok alanda böylesine güzel bir başarı elde etmesinde emeği geçen tüm akademisyenlerimize teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum.”