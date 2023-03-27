Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, Karaman Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Üniversite-sanayi iş birliği çerçevesinde gerçekleştirilen ziyarette Rektör Gavgalı ilk olarak Anı Bisküvi Gıda San. ve Tic. A.Ş’yi ziyaret etti. KMÜ Proje ve Teknoloji Transfer Ofisi Kurum Koordinatörlüğü bünyesinde görev alan akademisyenlerden oluşan ekibin de yer aldığı ziyarette Rektör Gavgalı, Anı Bisküvi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kemal Boynukalın ile görüştü. Aynı zamanda Karaman Sanayicisi ve İşadamları Derneği (KARSİAD) Yönetim Kurulu Başkanlığı ve OSB Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini de yürüten Ali Kemal Boynukalın ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, üniversite ile ortak projelerde yer almalarının önemini dile getirdi.

Prof. Dr. Mehmet Gavgalı daha sonra Nefamak Yönetim Kurulu Başkanı Necmettin Duman’ı ziyaret ederek fabrikada incelemelerde bulundu. Rektör Gavgalı üretim ve Ar-Ge çalışmaları hakkında Necmettin Duman’dan bilgi alarak önümüzdeki dönemde yapılacak ortak çalışmalarla ilgili fikir alışverişinde bulundu. Rektör Gavgalı, Nefamak ziyaretinin ardından Karaman Teknoloji Geliştirme Bölgesini (TEKNOPARK) ile Karaman İş Geliştirme Merkezi’ni (İŞGEM) ziyaret etti. Ziyarette Rektör Gavgalı’ya OSB Müdürü Yasin Ünüvar eşlik ederek firma çalışmalarına ilişkin bilgiler verdi.

KMÜ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Bölümünden 2022 yılında birincilikle mezun olan Ömer Faruk Picak’ın iş yerini de ziyaret eden Rektör Gavgalı, “Mezun olan öğrencilerimizi şu an buralarda görmek bizler için son derece gurur verici. Aynı zamanda ’2209-B Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Destekleme Programı’ proje yürütücüsü olan öğrencimiz Ömer Faruk Picak, üniversite-sanayi iş birliğinin en canlı örneğidir. Bugün ziyaret ettiğimiz tüm firmalar ile iletişim halinde kalarak neler yapabiliriz diye konuştuk ve değerlendirmelerde bulunduk. Gelecek dönemde ortak projeler ile çok güzel çalışmalara imza atacağız.” şeklinde konuştu.