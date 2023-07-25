Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, 2023 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih heyecanı yaşayan öğrencileri üniversitelerine davet etti.

‘KMÜ Seni Bekliyor’ diyerek öğrencilere seslenen Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, 27 Temmuz-08 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr adresinden tercihlerini yapacaklarını hatırlatarak, tüm adaylara tercihlerini yaparken ÖSYM’nin 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu çok iyi incelemeleri ve dikkatli davranmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Rektör Gavgalı, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi olarak üniversite adaylarını büyük bir heyecanla beklediklerini belirterek, “2007 yılında kurulan ve Türkiye’nin en genç yükseköğretim kurumları arasında yer alan üniversitemizde 11 fakülte, 2 yüksekokul, 6 meslek yüksekokulu ve 3 enstitü yer almaktadır. Ayrıca 23 Uygulama ve Araştırma Merkezi bulunan üniversitemizde pek çok alanda araştırmada yapılmaktadır” dedi.

KMÜ’nün fiziki altyapısı, teknolojik imkanları, laboratuvarları, sosyal alanları, spor tesisleri, akademik ve idari kadrosu ile her geçen gün giderek geliştiğini ve küresel ölçekte de önemli başarılara imza attığını ifade eden Rektör Gavgalı, üniversite adaylarını Yunus Emre’nin, Piri Reis’in, Atatürk’ün, Kazım Karabekir’in ata yurdu ve Türkçe’nin başkenti Karaman’a davet etti.

“KMÜ’nün başarı grafiği her geçen gün yükseliyor”

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nin her alanda yükselen bir başarı grafiği olduğunu vurgulayan Rektör Gavgalı, “Dünyada en önemli uluslararası üniversite sıralama indekslerinden olan SCIMAGO Instıtutıons Rankıngs 2023 sıralama sonuçlarına göre, üniversitemiz Türkiye üniversiteleri arasında 69 basamak birden yükselerek 42’nci sıraya yerleşti. Üniversitemiz en önemli kurumsal yükselme göstergesini çevre biliminde göstererek bu alanda 2’nci sıraya yükseldi. Ayrıca Makine Mühendisliği ve Bitki Biliminde 4’üncü, enerji alanında 8’inci ve Zirai ve Biyolojik Bilimler alanında ise 9’uncu sıraya yükselerek büyük bir başarıya imza attı. Diğer taraftan TÜBİTAK, Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB), tarafından yapılan üniversitelerin 2017-2021 yılları arası 5 yıllık proje istatistiklerine göre ise Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, desteklenen 34 proje sayısı ile TÜBİTAK’tan en çok proje alma başarısı gösteren 57’nci üniversite oldu. Bunun yanı sıra TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından yürütülen 2209-A ve 2209-B programları çerçevesinde yapılan başvuruların destek sonuçlarına göre de KMÜ, 2209-A ve 2209-B programları çerçevesinde 19 projesi destek almaya hak kazandı. Ayrıca ilimiz Türk Patent Kurumu Başkanlığı istatistik verilerine göre üniversitemizin desteği ile patent başvurularında üst sıralara yükselerek 34’üncü sıraya yerleşti. Enerji Verimliliği Uygulama ve Araştırma Merkezimiz (KAREN) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan aldığı yetki belgesi ile Sertifikalı Enerji Yöneticisi Eğitimleri düzenleyebilen KOP Bölgesinde tek, Türkiye’de ise dört merkezden biri oldu. Ayrıca üniversitemiz ‘Elmadan Elmasa’ projesi ile ‘Hassas Tarım Uygulamaları ve Yenilikçi İşleme Teknolojileri’ (HASTUYİT) alanında bölgesel kalkınma üniversitesi olarak kabul edildi ve bu alanda tescillenen 22 üniversite arasındaki yerini aldı” diye konuştu.

“KMÜ öğrenci odaklı bir üniversite”

KMÜ’nün öğrenci odaklı bir üniversite olduğunu belirten Rektör Gavgalı sözlerine şöyle devam etti: “Tüm bu akademik başarılarımızın yanı sıra öğrencilerimizde ulusal ve uluslararası arenada önemli başarılara imza atarak hepimizi gururlandırmaya devam ediyor. Taha Akgül ve Nur Tatar gibi dallarında olimpiyat ve dünya şampiyonlarını yetiştiren Spor Bilimleri Fakültemiz öğrencileri U20 Avrupa Güreş Şampiyonası’ndan ve ‘Büyükler Türkiye Taekwondo Şampiyonası’ndan altın madalya ile döndüler. Yine Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı ile Ekmekçilik ve Pastacılık Programı öğrencilerinin katıldığı ’19. Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri’nde gençlerimiz 15 altın ve 1 gümüş madalya kazandı ve ’En İyi Üniversite’ kategorisinde dünya birincisi olarak hepimizin göğsünü kabarttı. KMÜ, ayrıca ‘2023 Engelsiz Üniversiteler’ ödül töreninde ‘Eğitimde Erişilebilirlik’ ve ‘Mekânda Erişilebilirlik’ kategorilerinde 7 bayrak almaya hak kazanarak, engelli öğrencilerimizin ve bireylerimizin de eğitim-öğretim esnasında rahatça her yere erişebilmelerini sağlamak adına çalışmalarına devam etmektedir. Genç ve dinamik kadrosu ile bilimin ışığında gelişmeye devam eden üniversitemiz, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikleriyle de gençlerimizin gelişimine katkı vermeye devam edecektir” ifadelerini kullandı.

“Türkiye’nin her yerinden rahat ulaşım imkânı var, barınma sorunu yok”

Dünyanın farklı ülkelerinden çok sayıda uluslararası öğrencisi ile eğitim-öğretim faaliyetlerine devam eden üniversitede ulaşım ve barınma sorununun olmadığını ifade eden Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, “Karaman, bulunduğu coğrafya itibariyle Konya, Antalya, Mersin, Adana ve Niğde başta olmak üzere Akdeniz ve İç Anadolu bölgesindeki illere ulaşımda bir kavşak noktası konumundadır. Yüksek Hızlı Tren (YHT) ağının da hayata geçirilmesiyle Karaman’ın Konya, Eskişehir, Ankara ve İstanbul başta olmak üzere birçok şehirle arasındaki mesafe kısaldı. Ülkemizin her bölgesinden öğrencilerimiz rahatlıkla Karaman’a ve üniversitemize ulaşabilmektedir. Ayrıca Kredi Yurtlar Kurumunun (KYK) modern yurtları ve özel teşebbüslerin tesisleriyle öğrencilerimiz hiçbir zaman Karaman’da barınma sorunu da yaşamamaktadır” şeklinde konuştu.

Rektör Prof. Dr. Mehmet Gavgalı sözlerine son verirken tüm öğrencilere tercih döneminde başarı ve kolaylıklar dileyerek, “Geleceğimiz gençlerimizi Türkiye’nin en genç ve dinamik üniversitelerinden olan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ailesine katılmaya davet ediyorum” dedi.