Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, Karamanoğlu Mehmet Bey İlkokulunu ziyaret etti.

Karamanoğlu Mehmet Bey İlkokulundan mezun olan Rektör Gavgalı, ziyaretinde okul müdürü Memiş Memiş ile görüşerek bir süre sohbet etti. Daha sonra öğrenciler ile buluşan Gavgalı, onlara hayallerini ve hedeflerini sorarak önemli tavsiyelerde bulundu.

Mezun olduğu okulda öğrencilerle buluşmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Prof. Dr. Gavgalı, Karamanoğlu Mehmet Bey İlkokulu sıralarında eğitim görürken öğretmen olmayı istediğini ve şu anda da bir eğitimci olarak görev yaptığını belirterek, çocuklara hayal kurmanın ve bu hayallerle şekillenen hedefler doğrultusunda çalışmanın önemini kendi hayatından örnekler vererek anlattı. Ziyarette öğrencilerin yönelttiği sorulara da cevap veren Gavgalı, daha sonra okuldan ayrıldı.