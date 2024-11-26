Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Rektörü Fatma Aydın, “OMÜ-sanayi iş birliği bölgeye değer katıyor. Üniversitemiz 5 yılda 200’ün üzerinde projeye destek sağladı ve 200’ün üzerinde firmaya danışmanlık hizmeti verdi” dedi.

OMÜ UZEM Konferans Salonu’nda gerçekleşen bir programda Rektör Aydın açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Fatma Aydın, “Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 1975 yılında kurulmuş, araştırma üniversitesi olma hedefi ve uluslararasılaşma misyonuyla ülkemizin en güçlü eğitim-öğretim ve araştırma kurumlarından biri haline geldi. Üniversitemiz bünyesinde 20 fakülte, 2 yüksekokul, 14 meslek yüksekokul, 3 enstitü ve 28 araştırma merkezi bulunuyor. 6 binin üzerinde idari ve akademik personelden oluşan güçlü bir kadroya sahip. Yaklaşık 53 bin öğrencimizle de eğitim ve öğretime devam ediyoruz. OMÜ, Yükseköğretim Kalite Kurulunca verilen akreditasyon belgesine ve TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi belgesine sahip aday araştırma üniversitesidir" diye konuştu.

"Sağlık uygulama ve araştırma merkezleriyle bölgenin sağlık ihtiyacını karşılıyoruz"

Üniversitenin sahip olduğu sağlık uygulama ve araştırma merkezleriyle bölgenin sağlık ihtiyacını karşılama noktasında önemli bir rol oynadığını belirten Rektör Aydın, “Tıp Fakültesi Hastanelerimiz yıllık yaklaşık bir milyonun üzerinde hastaya, Diş Hekimliği Fakültesi Hastanemiz yıllık 300 bin hastaya hizmet veriyor. Tıp Fakültesi Hastanemiz Sağlık Bakanlığının onayıyla Sağlık Turizmi Yetki Belgesi alarak bu alanda önemli bir adım atmıştır. Organ Nakli Merkezimiz, canlıdan canlıya böbrek ve karaciğer nakli yapabilen Karadeniz Bölgesi’ndeki tek merkez olma özelliğine sahiptir. Hastanemizde yarısı kadavradan olmak üzere yaklaşık 634 kişiye organ nakli gerçekleştirilmiştir. Veteriner Fakültemiz tarafından 2010 yılında açılan Hayvan Hastanesinde ise yıllık 30 binden fazla hastaya yedi gün 24 saat hizmet vermekteyiz. Hayvan Hastanemizde evcil hayvanlara yanında, çiftlik hayvanlarına, atlara, yabani hayvanlara ve Samsun Büyükşehir Belediyesi ile yapılan protokollerle sokak hayvanlarına sağlık hizmeti sunuyoruz" şeklinde konuştu.

“Samsun’daki sanayi kuruluşlarıyla yakın iş birliği içindeyiz”

Samsun’un tarım, üretim, ticaret ve sanayinin yoğun olduğu bir kent olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Aydın, “Üniversitemiz olarak bu dinamik yapıya uyum sağlamak için büyük çaba sarf ediyoruz. Samsun’daki sanayi kuruluşlarıyla yakın iş birliği içindeyiz. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (OMÜ-TTO), üniversitemiz ile sanayi arasında köprü vazifesi görmektedir” dedi.

OMÜ-TTO’un 5 yılda 200’ün üzerinde projeye destek sağlamakta ve 200’ün üzerinde firmaya danışmanlık hizmeti verdiğini aktaran Prof. Dr. Aydın, “Üniversitemizde 100’e yakın ulusal, 20 adet uluslararası patent başvurusu yapılmış, 45 ulusal ve 1 adet uluslararası patentimiz de tescillendi. Yine üniversitemizin ortağı olduğu üniversite-sanayi buluşma noktası olan Samsun Teknopark A.Ş. merkez ve Ballıca olmak üzere iki ayrı yerleşkede 123 firma ile hizmet veriyor. Bugüne kadar Teknopark’ta 350 proje tamamlanmış, 150 proje devam etmektedir. Karadeniz İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (KİTAM) akredite laboratuvarları ile üniversitemizin ve Samsun sanayisinin de ihtiyaçlarını karşılayacak kapasiteye sahiptir" ifadelerini kullandı.

“Tarımın gelişmesi için önemli araştırmalara imza attık”

Rektör Prof. Dr. Fatma Aydın, Ziraat Fakültesi ile ilgili, "Ülkemizde çevre dostu ve sürdürülebilir tarımın gelişmesi için önemli araştırmalara imza atıyor. Bu araştırmalar arasında; bitki hastalık ve zararlılarıyla mücadele, iklim değişikliğine uyum sağlayabilen bitki çeşitleri geliştirme, suyun verimli kullanımı, teknolojik gelişmelerin tarıma entegrasyonu ile sağlıklı ve güvenilir gıda üretimi gibi konular bulunuyor. Ülkemizin ilk Kenevir Araştırmaları Enstitüsü üniversitemiz bünyesinde kuruldu. Yürütülen 12 proje ile üniversite-sanayi iş birliğinin güçlü bir örneğidir. Endüstriyel ve medikal amaçlı kullanılabilecek zengin bir genotip havuzuna sahip. Kenevirden değişik sanayi ve yapı malzemeleri, yağ ve gıda ürünleri üretilmesi, tıbbi kenevir çeşit geliştirme ve kenevirin ilaç ve kozmetik alanında kullanılabilmesi ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. Kenevir Ürünleri Test Merkezi ve laboratuvarlarımız, AR-GE ve sanayiye hizmet veriyor" açıklamasında bulundu.

“Öğrencilerimize oldukça kapsamlı bir eğitim sunuyoruz”

Bankacılık alanlarıyla ilgili toplam 13 programın ve eğitim gören yaklaşık 4 bin 250 öğrencinin bulunduğunu söyleyen Rektör Aydın konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

“Bafra İşletme Fakültesinde Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri lisans programı, Çarşamba Ticaret Borsası MYO’da Bankacılık ve Sigortacılık ön lisans programız gözde okullarımız arasında yer alıyor. Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri Bölümü, Türkiye’deki üniversiteler içinde hem sigortacılık hem aktüerya bilimlerini içeren tek program. Ayrıca öğrencilerin bu bölümü, ilk üç tercih içinde talep ettiği görülüyor. Bunun yanında ekonomi-finans alanıyla ilgili de 11 programımız da bulunuyor. Öğrencilerimize oldukça kapsamlı bir eğitim sunuyoruz. Öğrencilerimize sadece teorik bilgi vermekle kalmıyoruz, aynı zamanda sektöre adım atmalarını sağlayan uygulamalı eğitime de büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda, lisans için ‘7+1’ ve ön lisans için ‘3+1’ olarak adlandırdığımız iş yeri eğitimi modellerini uyguluyoruz. Bu sayede öğrencilerimiz bir yarıyılı, sektör içerisinde, uygulamalı bir eğitimle tamamlıyorlar. İş yeri eğitimleri, öğrencilerimize ya okulda seçmeli bir ders olarak sunulmakta ya da ilgili firmalarla yapılan işbirliği protokolleri çerçevesinde staj imkânı sağlanmaktadır. Bu sayede öğrencilerimiz mezun olmadan önce sektörle tanışma ve deneyim kazanma ve istihdam edilme fırsatı buluyor.”

Program öncesi staj başvuruları alında, çekim sonrası düzenlenen forumda ise öğrencilerin ve iş insanlarının soruları cevaplandı.