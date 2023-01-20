İç Anadolu Bölgesinin en büyük kariyer fuarı İKAF’23’e ev sahipliği yapacak olan Anadolu Üniversitesi, paydaş üniversite ve illerin koordinasyonunu artırmak aynı zamanda fuarın daha verimli geçmesini sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

İç Anadolu Bölgesinin en büyük kariyer fuarı İKAF’23’e ev sahipliği yapacak olan Anadolu Üniversitesi, paydaş üniversite ve illerin koordinasyonunu artırmak aynı zamanda fuarın daha verimli geçmesini sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu çerçevede Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Temizel ve Anadolu Üniversitesi Kariyer Merkezi Müdürü Doç. Dr. Seda Tekeli, İç Anadolu Kariyer Fuarı Paydaş Üniversitelerinden Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz’u ve Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar’ı ziyaret ederek 1-2 Mart 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan İKAF’23’ün organizasyon süreciyle ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu.

“2023’ün en büyük fuarına üniversitemiz ev sahipliği yapacak”

Ziyarete ilişkin değerlendirmede bulunan Anadolu Üniversitesi Rektörü ve İKAF Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Fuat Erdal, “Anadolu Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek İKAF’23 Kariyer Fuarı için çok heyecanlıyız. 20 üniversiteden yaklaşık 60 bin öğrenciye hitap eden bir fuar organizasyonu öğrenci şehri Eskişehir’imizde gerçekleşecek. 400’e yakın firmanın yer almasını beklediğimiz fuarda öğrencilerimiz meslek uzmanlarıyla bir araya gelecek. Bu anlamda bölgenin en büyük fuarına ev sahipliği yapmış olacağız. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi üç senedir hem yurt içinde hem de yurt dışında fuarlar düzenliyor. ‘Yetenek her yerde’ teması ile yola çıktılar. Bütün gençlerimizin yeteneklerinin keşfedilmesine ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Süreci etkin bir şekilde yürütmek için paydaş üniversitelerimiz ile sık sık bir araya gelerek değerlendirmelerde bulunuyoruz. Bu çerçevede paydaş üniversitelerimizden Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz’u ve Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar’ı ziyaret ettik. Fuar süreci ile ilgili verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Nazik ev sahiplikleri ve İKAF’23’e olan katkıları için kendilerine teşekkür ediyorum.” dedi.