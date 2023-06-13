Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Özbekistan’ın Semerkant şehrinde düzenlenen Türk Üniversiteler Birliği Rektörler Özel Toplantısına katıldı.

Türk Üniversiteler Birliği (TÜRKÜNİB) Rektörler Özel Toplantısı, Özbekistan İpek Yolu Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Üniversitesi, TÜRKÜNİB’in şu anki Dönem Başkanı olan Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi ve Taşkent Devlet Şarkiyat Üniversitesi ile birlikte Özbekistan’ın Semerkant şehrinde düzenlendi. Özel toplantıya Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Resül Usul’un yanı sıra Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkiye’den TÜRKÜNİB üyesi üniversitelerin rektörleri, üst düzey yetkilileri ve temsilcileri katıldı.

Toplantının açılışında katılımcılara hitap eden Özbekistan Yüksek Öğretim, Bilim ve İnovasyon Bakan Birinci Yardımcısı Komiljon Karimov, bilim ve eğitim alanındaki iş birliğinin geliştirilmesine katkıda bulunacak olan etkinliğin öneminden bahsetti. Genel Sekreter Yardımcısı Sadi Jafarov ise Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliey’in mesajını ileterek üyelerin eğitim alanındaki imkanlarını kullanarak somut sonuçlar elde etmek amacıyla TÜRKÜNİB bünyesinde iş birliğine ilişkin konuların tartışılmasının önemini vurguladı.

“Türk Dünyası coğrafyasının tamamına ulaşmak için önemli iş birliklerine imza atmaya devam ediyoruz”

Toplantıya katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren RektörErdal toplantıda TDT Türk Üniversiteler Birliği’nin önemini vurgulayarak şunları söyledi:

“TDT Türk Üniversiteler Birliği ile Anadolu Üniversitesi olarak açık ve uzaktan eğitim alanında 40 yılı aşan tecrübemiz, yükseköğretimde dijitalleşme konusunda yürüttüğümüz öncü çalışmalar, kültür ve sanat alanındaki köklü birikimimiz ile iş birliklerinin geliştirmesine yönelik proje ve girişimlere daha fazla ağırlık veriyoruz. Üniversite olarak bugüne kadar milyonlarca insanımızın yükseköğretim hayallerine ortak olduk. Başlattığımız Orta Asya açılımı ile Azerbaycan’dan sonra Özbekistan, Kırgızistan ve Kazakistan’daki soydaşlarımıza da nitelikli yükseköğretim hizmetlerini sunmaya başladık. Anadolu Üniversitesi olarak özellikle Orta Asya Programları ile Türk Dünyası coğrafyasının tamamına ulaşmak için önemli iş birliklerine imza atmaya devam ediyoruz. Türk Dünyası coğrafyasıyla eğitim alanı başta olmak üzere sosyal ve kültürel alanda da önemli çalışmalar, iş birlikleri yürütmek için çok verimli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda TDT TÜRKÜNİB’in ne denli önemli olduğu ve Türk Üniversiteleri açısından taşıdığı büyük potansiyelin farkında olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz”

Toplantının devamında katılımcılar Orhun Değişim Programı’nın mevcut fırsatlarını ve zorluklarını ele alarak 2023-2024 dönemi için TÜRKÜNİB’in faaliyetlerine ilişkin yol haritasını hazırladılar. Taraflar ayrıca Birliğe üye olmak isteyen üniversitelerin başvuruları konusunda da görüş alışverişinde bulundular. Toplantı sırasında Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Kazak-Türk Üniversitesi tarafından yayınlanan ve 20 ciltten oluşan Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü Ansiklopedisi, Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Muhittin Şimşek tarafından takdim edildi. Özel Toplantı’nın ardından katılımcılar Efrâsiyâb (Alp Er Tunga) başlıklı çalıştaya katıldılar.

Onursal konuşmacı Türk bilim insanı, Nobel ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar da çalıştay katılımcılarına video konferans yoluyla hitap ederek Türk mirasının korunması ve genç nesillerin eğitilmesi konusundaki düşüncelerini paylaştı.