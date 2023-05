Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Çin Halk Cumhuriyeti’nin başkenti Pekin’de gerçekleşen ve The Open University of China tarafından düzenlenen “Creating a new world together: The initiative of open education digitalization addressing the coming challenges-The First World Open University Presidents Forum” adlı foruma çevrim içi olarak katıldı.

Çin, Endonezya, İngiltere, Kanada, Kosta Rika, Malezya, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye dâhil olmak üzere birçok ülkeden üniversite rektörlerinin katıldığı söz Forum’da açıköğretim sistemlerinin dijitalleşmesinin önündeki zorluklar ele alındı.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Forum’da gerçekleştirdiği konuşmasında Anadolu Üniversitesinin dijitalleşmeye verdiği öneme değinerek açık ve uzaktan eğitim hususunda 40 yıllık deneyim ve bilgi sahibi olduklarını dile getirdi. Rektör Erdal konuşmasının devamında şunları söyledi:

“Eğitimde açıklık felsefesi, sosyal adaleti, fırsat eşitliğini ve bilginin insanlığın ortak varlığı olduğu fikrini destekleyerek yaşam boyu öğrenme süreçlerini hızlandırır. Anadolu Üniversitesi olarak dijital çağın ve kriz zamanlarının yükseköğretime ve özellikle açık üniversitelere getirdiği zorlukların ve fırsatların farkındayız. Bilgi birikimimizi ve deneyimimizi en iyi şekilde insanlığın yararına katkıda bulunmaya ve toplumsal sorunları çözmeye adamaya kararlıyız. Zorlukların üstesinden gelmek ve daha iyi bir dünya oluşturmak için açık üniversitelerle iş birliği yapmaya ve deneyimlerimizi paylaşmaya da hazırız.”

Rektör Erdal’ın Forum’da sunmuş olduğu bildiri “Journal of International Education” isimli dergide de yayınlandı.