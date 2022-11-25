Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, lise öğretmenleri Ahmet Kılınç ve Necmettin Tavşanlı’nın öğretmenler günlerini kutlayarak çiçek takdim etti.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, lise öğretmenleri Ahmet Kılınç ve Necmettin Tavşanlı’nın öğretmenler günlerini kutlayarak çiçek takdim etti.

Öğretmenleriyle bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu dile getiren Rektör Erdal, “Kıymetli öğretmenlerimle bugün burada birlikte olmaktan çok memnunum. Öğretmenlerimizin, çok kutsal ve çok önemli bir görev üstlendiğinin düşünüyorum. Bilgili, görgülü ve duyarlı gelecek nesiller yetiştirmek ve sürdürülebilir bir dünya bırakmak için öğretmenlerimiz her zaman bizlere yol gösterici olmuştur. Çocuk ve gençlerimizin başarılı, mutlu ve üretken insanlar olabilmeleri, toplumun şekillendirilmesi öğretmenlerimiz sayesinde mümkün olmaktadır. Hayatımız ve geleceğimiz üzerinde bu denli büyük etkileri olan öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun.” dedi.

İÇEM ile ve Kreş ve Gündüz Bakımevi de unutulmadı

Daha sonra İşitme Engelli Çocuklar Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi (İÇEM) ve Kreş ve Gündüz Bakımevini ziyaret ederek öğretmenlerin öğretmenler gününü kutlayan Rektör Erdal sınıfları ziyaret ederek öğretmenlere çiçek takdim etti. Öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlayan Rektör Erdal girdiği sınıflarda öğrencilerle de sohbet etti. Rektör Erdal’ın öğretmenler ve öğrencilerle sohbet ettiği ve fotoğraf çekildiği ziyarette Anadolu Üniversitesi Genel Sekreteri Prof. Dr. Selami Sezgin ve Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Galip Özsarı’da yer aldı.