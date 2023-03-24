Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Anadolu Üniversitesinde misafir edilen depremzede aileler ile iftarda bir araya geldi.

Ramazan ayının ilk iftarında depremzede ailelerle buluşan Rektör Erdal’a, Rektör Yardımcıları, Genel Sekreter ve Anadolu Üniversitesi Yönetim Kurulu Üyeleri de eşlik etti. İftar öncesinde misafir ailelerle sohbet eden Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, afette yaşamını yitirenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır diledi. Ramazan ayının sevgiyi çoğaltmanın, hoşgörüyü egemen kılmanın zamanı olduğuna dikkat çeken Rektör Erdal, yaşanan felaket sonrasında her zaman olduğu gibi milletimizin birliktelik ruhuyla hareket ettiğinin altını çizdi. Rektör Erdal, “İçimiz buruk olsa da iftarda depremden etkilenen misafirlerimiz ile bir arada olmanın sevincini yaşıyoruz. Ramazan ayı milletimizin birliktelik ruhuna güç katacak ve bu zor günleri birlikte atılacağız. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.”