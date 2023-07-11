Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay Belen’deki Anadolu Mutfağı ve Anadolu Oyun Evi’ni ziyaret ederek depremden etkilenen çocuklarla buluştu.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, geçtiğimiz günlerde 6 Şubat depremlerinden en çok etkilenen illerden Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman ve Hatay’daki üniversitelere ziyaretlerde bulunmuş ve geçmiş olsun dileklerini iletmişti. Bölgeye yaptığı ziyaretler çerçevesinde Hatay Belen’de Mart ayından beri faaliyet gösteren Anadolu Mutfağı ve Anadolu Oyun Evi’ni de ziyaret eden Rektör Erdal hem bölgede bulunan Anadolu Üniversitesi gönüllüleriyle hem de depremden etkilenen çocuklar ve aileleri ile bir araya geldi. Rektör Erdal’a ziyaretlerinde Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Süleyman Sözen, Prof. Dr. Fatih Temizel, Açıköğretim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. İbrahim Kaya ve Genel Sekreter Prof. Dr. Ethem Esen eşlik etti.

Rektör Erdal: “Yavrularımız için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz”

Çocuklarla ve bölgeye gönüllü olarak gelen Anadolu Üniversitesi personeliyle bir süre sohbet eden Rektör Erdal, gerçekleştirdikleri bu ziyaretten son derece mutlu olduklarını ifade ederek miniklere oyuncak hediye etti. Anadolu Üniversitesinin depremzedeler için başlattığı seferberliği sürdürdüğünün altını çizen Rektör Erdal, bu durumun bir yansıması olarak Anadolu Üniversitesi ailesinin topladığı kurban bağışlarını bölge insanına ulaştırdıklarını belirterek şunları söyledi:

“Depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum. Ülke olarak zor bir durumun altından hep beraber kalkıyoruz. Devletimizin tüm kurumları gibi Anadolu Üniversitesi olarak biz de personelimiz ve öğrencilerimizle deprem bölgesine yardım seferberliği başlattık. Bölge ile olan ilişkilerimizi bundan sonra da ihtiyaç duyulan her noktada devam ettireceğiz. Buraya aylardır gönüllü olarak gelen personel ve öğrencilerimize tekrardan teşekkür ediyorum. Kurban bağışlarımızı da yetkili kurumlar aracılığıyla bölgedeki vatandaşlarımıza ulaştırdık. Buradaki yavrularımız da bize emanet. Onların sağlıklı, huzurlu büyümeleri ve bu süreci en az hasarla atlatmaları için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz. Allah milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın. Bir kez daha tüm Türkiye’ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.”