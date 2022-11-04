Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, The Open University (İngiltere), FernUniversitt in Hagen (Almanya) başta olmak üzere 28 üyeye sahip, açık ve uzaktan öğrenme alanının en etkili uluslararası örgütlerinden biri olan Avrupa Uzaktan Öğretim Üniversiteleri Birliği’nin (EADTU) Danışma Kurulu Üyeliği’ne seçildi

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, The Open University (İngiltere), FernUniversitt in Hagen (Almanya) başta olmak üzere 28 üyeye sahip, açık ve uzaktan öğrenme alanının en etkili uluslararası örgütlerinden biri olan Avrupa Uzaktan Öğretim Üniversiteleri Birliği’nin (EADTU) Danışma Kurulu Üyeliği’ne seçildi

EADTU tarafından her yıl düzenlenen “Innovation Higher Education (I-HE) Konferansı” çerçevesinde, Atina’da düzenlenen “Digital Reset: European Universities Transforming for a Changing World” başlıklı oturuma Keynote Speaker olarak davet edilen Rektör Erdal, oturumda yükseköğretimdeki dijital dönüşümü, Anadolu Üniversitesinde uygulanan hibrit ve karma eğitim modelleri üzerinden Avrupa’daki yükseköğretim temsilcileriyle paylaştı.

Rektör Erdal, EADTU Danışma Kurulu Üyeliği’ne seçildi

Konferansta gerçekleştirilen EADTU genel kurulanda, üye ülkelerinin temsilcileri arasında yapılan oylama sonucunda, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, oy birliğiyle EADTU Danışma Kurulu Üyeliği’ne seçildi. EADTU Başkanı Prof. Dr. Ricardo Mairal Usn ve EADTU Genel Sekteri George Ubachs’ın da hazır bulunduğu EADTU Genel Kurulu’na hitaben yaptığı konuşmasında Rektör Erdal, Avrupa’nın açık ve uzaktan eğitim hizmetleri sunan lider üniversitelerinin merkezi birliği konumunda olduğunu belirtti.

Anadolu Üniversitesi, Avrupa Açıköğretim Üniversiteleri Konferansına ev sahipliği yapacak

Kuruluşunun 40. yılını birçok etkinlikle kutlayan ve son olarak IODL 2022 5. Uluslararası Açık ve Uzaktan Öğrenme Konferansı’nı başarıyla gerçekleştiren Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi, önümüzdeki yıl yine büyük bir etkinliğe ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Anadolu Üniversitesinin üyesi olduğu EADTU tarafından her yıl düzenlenen “Innovation Higher Education (I-HE) Konferansı 2023 yılında Anadolu Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Önümüzdeki yıl eylül ayı içerisinde düzenlenmesi planlanan konferansa ilişkin de değerlendirmelerinde bulunan Rektör Erdal yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. kuruluş yılında böyle bir uluslararası etkinliğe ev sahipliği yapmaktan büyük gurur duyduklarını ifade etti. Rektör Erdal “Açıköğretim sistemimiz tüm dünyanın örnek aldığı bir sistemdir. Bu çerçevede Avrupa üniversiteleri ile birçok konuda iş birliği yürütüyor ve birçok üniversiteden de yeni iş birlikleri için davetler alıyoruz. Bu konferans ve benzer bilimsel etkinlikler Üniversitemizin uluslararasılaşmasına da büyük katkı yapmaktadır” dedi.