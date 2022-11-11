Anadolu Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) öğrencileri, Anadolu Üniversitesi Yemekhanesinde gerçekleştirilen kahvaltıda bir araya geldi.

Anadolu Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) öğrencileri, Anadolu Üniversitesi Yemekhanesinde gerçekleştirilen kahvaltıda bir araya geldi.

35 farklı ülkeden gelen 300’ün üzerinde öğrencinin yer aldığı kahvaltıya Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Betül Demirci ve Prof. Dr. Süleyman Sözen, Açıköğretim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Kaya, Uluslararası İlişkiler Birimi Müdürü Prof. Dr. Bilge Kağan Özdemir, TÖMER Müdürü Öğr. Gör. Dr. Murat Sami Türker, TÖMER öğretim üyeleri ve çalışanları katılım gösterdi.

Rektör Erdal: “Kahvaltı vesilesiyle öğrencilerimizle keyifli bir sohbet gerçekleştirdik”

Uluslararası öğrencilerin Anadolu Üniversitesinin en büyük zenginliklerinden biri olduğunu ifade eden Rektör Erdal, “Uluslararası öğrencilerimiz hem eğitim kalitemizin hem de kültürel zenginliğinin en güzel göstergesi. Kahvaltı vesilesiyle öğrencilerimizle keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Beklenti ve görüşlerini dinledik. Bu buluşmadan çok memnun kaldılar. Çeşitli vesilelerle onlarla bir araya gelerek beklenti ve isteklerini dinlemeye devam edeceğiz. Onlar bizim gönül elçilerimiz olacaklar. Her türlü ihtiyaçları için Üniversite olarak hep yanlarındayız.” dedi. Kahvaltıdan çok memnun kalan öğrenciler Rektör Erdal ile fotoğraf da çektirdi. Türk kültürünü en iyi şekilde yansıtmaya çalışan TÖMER, gerçekleştirilen kahvaltı ile öğrencilerin birbirini daha yakından tanımalarında etkili oldu.