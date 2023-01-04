Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Güroymak Meslek Yüksekokulunda eğitim gören öğrencilerle merkez kampüste okuyan öğrencilerin aynı imkanlara kavuşması için gayret ettiklerini söyledi.

Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Güroymak Meslek Yüksekokulunda eğitim gören öğrencilerle merkez kampüste okuyan öğrencilerin aynı imkanlara kavuşması için gayret ettiklerini söyledi.

“Rektör Öğrenci Söyleşileri” bünyesinde Güroymak Meslek Yüksekokulunu ziyaret eden Rektör Elmastaş, meslek yüksekokullarının öğretim görevlileri, öğrenciler ve idari personel ile buluştu. Öğrencilerin talep ve ihtiyaçlarını dinleyen Rektör Elmastaş, Yüksekokul Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Özgür Çetintaş ile değerlendirmelerde bulundu.

Rektör Elmastaş, “Güroymak Meslek Yüksekokulu, ilçenin ekonomik ve sosyo-kültürel yapısının gelişimine katkıda bulunuyor. Öğrencilerimiz burada eğitim alarak mesleki tecrübeye sahip mezun oluyor” diye konuştu.

Daha sonra Güroymak Meslek Yüksekokulunda öğretim elemanları ve öğrencilerle bir araya gelen Rektör Elmastaş “Üniversitemiz Güroymak Meslek Yüksekokulunda eğitim gören öğrencilerimizin, merkez kampüste okuyan öğrencilerimizle aynı imkanlara kavuşması için gayret ediyoruz. Öğrencilerimizin görüşleri bizler için çok önemli. Sorunların çözümüne yönelik fikir alışverişinde bulunma fırsatı bulduk” diye konuştu.

Yüksekokul binası müştemilatında da incelemelerde bulunan Rektör Elmastaş, ziyaret sonunda öğrencilerle toplu fotoğraf çekti.

Ziyarette Rektör Elmastaş’a; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayhan Yılmaz ve Genel Sekreter Muhammed Sami Belet de eşlik etti.