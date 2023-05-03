Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı, Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (TÖMER) eğitim alan yabancı uyruklu öğrencileriyle bir araya geldi. Rektör Elmacı, “Öğrencilerimizin Amasya Üniversitesi’ni tercih etmelerinden dolayı çok mutluyuz” dedi.

Birlikte kahvaltı yaptığı öğrencileriyle sohbet eden Prof. Dr. Elmacı, “Amasya Üniversitesi’nin küresel alanda tanıtımına büyük katkıda bulunan TÖMER öğrencilerine teşekkür ederim” diye konuştu.

TÖMER Müdürü Doç. Dr. Nurşat Biçer de, uluslararası arenada yol almalarına katkı sağlayacak öğrencilerinin Amasya’yı yurt dışında en iyi şekilde tanıtacaklarına inandığını söyledi. Programda Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil Apaydın, Genel Sekreter Duran Çuhadar ile akademik ve idari personel de yer aldı.