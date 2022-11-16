Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, üniversitenin 2022 yılı çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, üniversitenin 2022 yılı çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Uşak Üniversitesi Öğrenci Yaşam Merkezi Yemekhanesinde gerçekleşen toplantıda Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, üniversitenin 2022 yılı çalışmalarından bahsederek değerlendirmelerde bulundu. Rektör Savaş’a, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kenan Taş ve Rektör Danışmanı Doç. Dr. Emre Vadi Balcı eşlik etti. Düzenlenen toplantıda yeni başlatılan uygulamalardan bahseden Prof. Dr. Ekrem Savaş, “Yeni uygulamalarımızdan biri “Çok Sosyalim”. “Çok Sosyalim” uygulamasıyla öğrencilerimiz katıldığı etkinlikleri belgelendiriyorlar. Öğrencilerimize mezuniyetlerinde “Diploma” ve “Diploma Eki” ile birlikte; ders dışı kültürel, sanatsal ve sportif tüm faaliyetlerini belgelendiren bir ‘Ek Gelişim Etkinlikleri Öğrenci Karnesi’ de vereceğiz. Mezunlar Ofisi ve Kariyer Geliştirme Koordinatörlüğü kurduk. Öğrencileri iş yaşamına hazırlayıp mezunlara kariyer yolculuklarında destek olmak amaçlıyoruz. Ayrıca, üniversite personeli ve öğrencilerin doğrudan Rektör ile bağlantı kurmaları, şikâyet, görüş ve önerilerini aktarabilmeleri amacıyla ‘Rektör İletişim Sistemi’ oluşturduk” şeklinde konuştu.

“Tasarım merkezimiz, tüm ülke çapında hizmet üretmekte”

Türkiye’de bir ilk olan Uşak Üniversitesi Deri, Tekstil, Seramik Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezinin tüm ülke çapında hizmet verdiğini ve ses getiren çalışmalar yaptığını anlatan Rektör Savaş “Tasarım Merkezimiz, çok kısa bir sürede 11 sanayi kuruluşu ile protokol yaptı, 5 farklı yurtdışı üniversite ile ikili işbirliği, 150’den fazla tasarım faaliyeti, 35 farklı sanayi kuruluşu ile işbirliği gerçekleştirdi. Yaklaşık 35 bin 112 Acil Sağlık Hizmetleri personeli, Uşak Üniversitesi DTS Tasarım Merkezi tasarımlarıyla üretilen kıyafetleri giymektedir. Ayrıca bazı resmi kurum ve kuruluş çalışanların yazlık ve kışlık elbise tasarımlarını ve teknik şartnamelerini hazırladık. Şehrimizde bulunan sanayi kuruluşlarına küçümsenmeyecek ölçüde tasarım desteği vermekteyiz. Firmalar tasarımlarını merkezimizden alırken, bölgemizin önemli firmaları da kataloglarında DTS Tasarım Merkezimizin tasarladığı ürünlere yer veriyor. Tasarımlarımızı yaparken son teknolojiyi kullanıyoruz.3 boyutlu simülasyon programlarıyla yapılan tasarımın sahada nasıl davrandığını kontrol edebiliyoruz” dedi.