Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, Cumhuriyetimizin 100. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Rektör Prof. Dr. Türkay Dereli, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“100. yıl münasebeti ile bu sene 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı her zamankinden çok büyük bir heyecan ve coşku ile kutluyoruz. 100 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde; büyük fedakârlıklarla ve ağır bedeller ödeyerek Cumhuriyetimizin temellerini atan aziz milletimiz, tüm fertleri ve her bir müessesesi ile birlikte Cumhuriyetimizin ilelebet payidar kalması ve ülkemizin çağdaş uygarlık seviyesinin de üzerine çıkması için yapması gerekenlerin farkındadır. Hasan Kalyoncu Üniversitesi olarak, Cumhuriyetin aydınlattığı uygarlık yolunda; Cumhuriyetimizin temel değerlerini ve ilkelerini bilimin rehberliğine gelecek nesillere taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. 29 Ekim’i bayram olarak kutlamamızı sağlayan Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere; vatanımız ve bayrağımız için gözlerini kırpmadan canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle, gazilerimizi şükranla anıyoruz.

Cumhuriyet Bayramımız ve Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun.”