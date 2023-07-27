Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, Diş Hekimliği Fakültesinde akademisyenler ile buluştu.

Bölgenin ve ülkemizin ihtiyaçları doğrultusunda tercih edilme oranı yüksek fakülteler, bölümler ve programların açıldığı Batman Üniversitesinde Diş Hekimliği Fakültesi ile toplam fakülte sayısı 11’e yükseldi. Teknik altyapının ve akademisyen ihtiyacının tamamlandığı diş hekimliği fakültesinde yeni dönemde eğitim, öğretim faaliyetleri için hazırlıklar tamamlandı. Paydaşları ile sürekli işbirliği içinde olan ve çağın gereksinimlerine ayak uyduran Diş Hekimliği Fakültesinin akademisyen kadrosuyla bir araya gelen Rektör Demir, merkez kampüs diş hekimliği laboratuvarlarını gezerek, son gelişmeleri yakından takip etti.

Preklinik ve simülasyon laboratuvarlarını ziyaret eden Rektör Demir, “Fakültemiz çağdaş klinik eğitimi için diş ünitleri, radyolojik görüntüleme cihazları, her branşa özgün dental aletler ve malzemeler açısından en üstün teknolojik donanıma sahiptir. Öğrencilerimiz son teknoloji ile donatılmış fakültemizde klinik eğitimlerini alarak, güncel bilgi ve deneyime sahip en son teknolojiyi kullanabilen diş hekimleri olarak ağız ve diş sağlığı hizmetlerinde görev alabilecekler” dedi.