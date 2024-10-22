Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir’in de aralarında bulunduğu 37 üniversite rektörü ’2030’a Doğru Yükseköğretim Vizyonuna Dair Üniversiteler ile Bölgesel Toplantılar’ programına katıldı.

Yükseköğretimin geleceğine yönelik başlıkların ele alındığı toplantıda Batman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Necmettin Sezgin ile Batman Üniversitesi Kalite Koordinatörü Doç. Dr. Bayram Demir de hazır bulundu. Toplantıda Yükseköğretim Kurulu’nun 2030 vizyonunu üniversitelerle birlikte oluşturduğuna değinen YÖK Başkan Prof. Dr. Erol Özvar, yükseköğretimde dijitalleşme ve uluslararasılaşmanın başarıyla hayata geçirilmesinin ülke için büyük önem taşıdığını vurguladı.