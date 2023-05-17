DÜZCE(İHA) – Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Dalgın, Düzce Üniversitesindeki arıcılık başta olmak üzere, akademik faaliyetler, bölgesel kalkınma çalışmaları, bilimsel araştırmaları inceledi.

Rektör Nihat Dalgın Düzce Üniversitesi ziyaretinde ilk olarak Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir’le bir araya geldi. Ziyarette, Düzce Üniversitesi’nden; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdullah Taşkesen, Genel Sekreter Nihat Yıldız ile Arıcılık Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi (DAGEM) Müdürü Doç. Dr. Meral Kekeçoğlu da yer aldı.

Rektörlük makamında özellikle arıcılık başta olmak üzere, akademik faaliyetler, bölgesel kalkınma çalışmaları, bilimsel araştırma ve iş birliği imkanları konuşuldu.

Dalgın, Düzce Üniversitesi programı, Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜBİT) inceledi. DÜBİT Müdürü Prof. Dr. Abdurrahim Aydın, TÜRKAK akreditasyonuna sahip ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyonu Birliği (International Laboratory Accreditaion Cooperation – ILAC) tarafından da akredite olarak bölgenin uluslararası akreditasyona sahip laboratuvarı olan merkezde, yürütülen projeler ve yapılan katma değerli çalışmalar konusunda bilgiler verdi.

Rektör Dalgın’ın bir sonraki durağı Düzce Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi oldu. Merkez Müdürü Doç. Dr. Cengiz Tuncer; Türkiye’nin en büyük Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezinde; alanında özel eğitim almış, akademisyen olan sertifikalı uzman hekimler tarafından gerçekleştirilen akupunktur, hirudoterapi, kupa uygulaması, ozon tedavisi gibi birçok uygulama hakkında bilgiler aktardı. Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış bir klinik araştırma merkezi olduklarını ifade eden Tuncer, Ar-Ge çalışmaları da yürüttüklerini, bu alanda kendini geliştirmek isteyen eğitimciler için sertifika programları da düzenlediklerini sözlerine ekledi.

Rektör Nihat Dalgın son olarak Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi’ni (DAGEM) gezdi. DAGEM Müdürü Doç. Dr. Meral Kekeçoğlu; bölgemiz ve ülkemiz için arıcılık alanında katma değer oluşturan çalışmalar hakkında konuk heyeti bilgilendirdi. DAGEM’in vermiş olduğu arıcılık eğitimleri, danışmanlık hizmetleri, bal dışındaki arı ürünlerinin üretimi, Ar-Ge faaliyetleri ve DAGEM markalı ürünler hakkında birçok bilgi paylaşan Kekeçoğlu, doğru üretim ve pazarlama konusunda arıcılar için model oluşturduklarına işaret etti.