SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, 2023’ün mutluluğun çoğaldığı, başarılı, sağlıklı ve huzur dolu bir yıl olması temennisinde bulundu. Prof. Dr. Dağlı, yayımladığı yeni yıl mesajında, “Yeni bir yıla daha merhaba demenin heyecanı içindeyiz. Her yeni yıl, yeni umutların, beklentilerin ve mutlu bir geleceğin habercisidir” ifadelerini kullandı.

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, 2023’ün mutluluğun çoğaldığı, başarılı, sağlıklı ve huzur dolu bir yıl olması temennisinde bulundu. Prof. Dr. Dağlı, yayımladığı yeni yıl mesajında, “Yeni bir yıla daha merhaba demenin heyecanı içindeyiz. Her yeni yıl, yeni umutların, beklentilerin ve mutlu bir geleceğin habercisidir” ifadelerini kullandı.

“2023 yılının ülkemiz ve dünya için daha güzel ve verimli bir yıl olmasını ümit ediyorum" ifadelerini kullanan Pro. Dr. Güner Dağlı’nın mesajında, "Tek amacımız bilim, eğitim ve sağlık alanına katkı sunacak bireyler yetiştirmek ve yapacakları çalışmalarla tüm insanlığa yararlı sağlık profesyonellerini topluma kazandırmaktır. Üniversitemiz kurulduğu günden itibaren göğsümüzü kabartan pek çok proje ve başarıya imza attık. SANKO Üniversitesi olarak şehrimizin ve ülkemizin kalkınması amacıyla akademik, sosyal ve kültürel başarılarımızı 2023 yılında da sürdürüp çıtayı daha yükseklere taşımayı hedefliyoruz. Birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının pekişmesine vesile olması temennisiyle yeni yılımızı kutluyor, 2023 yılının ülkemiz, yüce milletimiz ve tüm insanlık için sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum" denildi.