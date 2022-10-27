SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, “Cumhuriyetimiz, atalarımızın bizlere emaneti, gelecek nesillere gururla devredeceğimiz mirasımızdır. Cumhuriyet’in ilanının 99’uncu yıl dönümü kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, “Cumhuriyetimiz, atalarımızın bizlere emaneti, gelecek nesillere gururla devredeceğimiz mirasımızdır. Cumhuriyet’in ilanının 99’uncu yıl dönümü kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Bayramı nedeniyle mesaj yayımlayan Prof. Dr. Dağlı, “Gerek askeri dehası gerekse vatanseverliği ile dünyada pek az milletin sahip olacağı Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde, Kurtuluş Savaşı büyük bir zaferle sonuçlanmış ve bu büyük zafer Cumhuriyet’le taçlandırılmıştır” ifadelerine yer verdi.

Tüm zorluk ve imkansızlıklara rağmen umutsuzluğa kapılmayan Türk milletinin, azim ve inancının sonucunda bağımsızlığını korumayı bildiğini belirten Prof. Dr. Dağlı, meajında “29 Ekim 1923 tarihinde Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, milli birlik ve beraberliğimizin en anlam bulduğu yönetim şekli olan Cumhuriyeti, iç ve dış düşmanlarımıza bir ders niteliğinde, tüm dünyaya duyurmuştur. Vatan toprağımız üzerinde batmayan bir güneş gibi 99 yıldır bizleri ve yolumuzu aydınlatan Cumhuriyetimizin ilanı ile ekonomik, bilimsel, siyasal, sosyal, kültürel, sanatsal alanlar başta olmak üzere her alanda ilerleme ve çağdaşlaşma yolunda sağlam adımlar atılmıştır. Büyük Önderimizin, ‘Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu devam ettirecek sizlersiniz’ sözlerinden hareketle SANKO Üniversitesi olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilkelerinin ışığında fikri hür, vicdanı hür gençler yetiştirmeye devam edeceğiz. Bizlere Cumhuriyetimizi armağan eden başta Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi saygı, minnet ve şükranla anıyoruz” denildi.