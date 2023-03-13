SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Hekimlik, çok büyük sorumluluk ve özveri gerektiren kutsal bir meslektir” ifadelerini kullandı.

Yaşamın her anında toplum sağlığı için büyük fedakarlıkla görevlerini yerine getiren sağlık çalışanlarının, pandemi sürecinde olduğu gibi deprem felaketinde de büyük sorumluluklar üstlendiğini kaydeden Prof. Dr. Dağlı, mesajında, "6 Şubat’ta meydana gelen ve 11 ilimizi etkileyen, tüm dünyayı derinden sarsan deprem felaketinin ardından içinde bulunduğumuz bu zorlu süreçte hepimize büyük görevler düşüyor. Bu şuurla yaralarımızı sarmak, insanlığa umut olmak ve bu zor günleri birlikte aşmak için akademik, idari personelimiz ve öğrencilerimiz ile var gücümüzle çalışıyoruz. Her dönemde olduğu gibi bugün de depremin ilk dakikalarından itibaren toplumun sağlığını korumak için ailelerinden uzakta, üstün bir gayret ve özveriyle gece gündüz demeden mücadele veren hekimlerimize ve sağlık çalışanlarımıza 14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Değerli sağlık çalışanlarımıza sonsuz bir minnet borçluyuz" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Dağlı, mesajının devamında, "Yüreğimizde derin yaralar açan deprem felaketinde meslektaşlarımızdan ve ailelerimizden de can yakan kayıplarımız oldu. Başta öğrencilerimiz ve yakınları olmak üzere hayatını kaybeden vatandaşlarımızın derin üzüntüsü içindeyiz. Vefat edenlere Yüce Allah’tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum” ifadelerine yer verdi.