Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ile yönetimi, geleneksel hale gelen fakülte ziyaretlerini sürdürüyor. Rektör Çomaklı ve ekibi bu kapsamda; Spor Bilimleri ve Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi yönetimi ve akademisyenleriyle bir araya geldi.

Ziyaretlerde konuşan Rektör Prof. Dr. Çomaklı; ülke yükseköğretimine hizmet eden bu güzide fakültelerin, eğitim vermenin yanı sıra insan yetiştirme konusunda da ileri bir seviyeye ulaştıklarını belirterek, Yeni Nesil Üniversite olma gerekçesinden bahsetti.

Avrupa’nın uzun yıllar içerisinde gerçekleştirmiş olduğu sanayi ve bilgi devrimlerini hızlandırılmış olarak yaşayan üniversitelerin bir çıkış yolu aradığını aktaran Rektör Çomaklı şunları söyledi: “Artık üniversitelerin topluma karşı sorumlulukları önemli boyutlara ulaşmıştır. Burada bilim ve teknolojide yaşanan baş döndürücü değişim önemli olmuştur. Eğitim, araştırma ve topluma katkı görevlerimiz arasındaki sınırlar giderek ortadan kalktı. Bu aşamada Atatürk Üniversitesi büyük bir meta sistemi geliştirmiş ve Türk yükseköğretimine örnek olmuştur” dedi.

Rektör Çomaklı, konuşmasının ardından akademik ve idari personelin talep ve önerilerini dinledi.